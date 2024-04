Cílem bylo play-off, to jsme splnili. Zklamání je, že jsme do něj šli z osmého místa. Chtěli jsme hrát atraktivní volejbal, myslím, že návštěva v hale ukázala, že tento cíl jsme splnili také. Co jsme nesplnili? Chtěli jsme vícekrát vyhrát, to se nepovedlo a je to kaňka.

Isabela je spokojená v Belgii, klubu se teď historicky daří tak, jak se mu ještě nikdy nedařilo. Její odchod možná nakonec pomohl oběma stranám. Někdy to tak je, něco se muselo změnit. Doufám, že jsme se rozešli v pohodě. Až pasáž, kdy jsme pětkrát bodovali, ukázala, že to bylo potřeba. Hráli jsme do té doby vyrovnaná utkání, ale neuhrávali koncovky. Na tým poté padla deka, chtěli jsme to oživit. Stalo se a ukázalo nám to jinou cestu. Ale třeba by změna k lepšímu nastala stejně tak, kdyby se změnil trenér. Určitě to nebudu svádět na to, že kvůli dvěma hráčkám se nevyhrávalo.

Zubřice přivedly dvě nové Američanky! Oporám řekly sbohem

K výhrám hodně pomohl příchod amerických posil, hlavně univerzálka Biassouová byla oporou. Splnily nové Američanky očekávání?

Na to, že se musely k týmu připojit rychle, očekávání splnily. Velká škoda je, že nám nezůstala zdravá Kaitlynn (Biassouová) po celou dobu. Měsíc a půl jsme bojovali s tím, abychom ji uschopnili na utkání. Doufejme, že se dá do kupy. Už má za sebou nějaká vyšetření, jsme v kontaktu a pokud vše půjde podle plánu, objeví se v Přerově i v příštím ročníku.

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila

A Melody Paigeová?

Ukázala potenciál, u ní však řešíme jiné zdravotní problémy, které nemají spojitost s volejbalem. Pokud bude zdravá, je pravděpodobnost, že v Přerově zůstane. Ale více pravděpodobné je setrvání Kaitlynn.

A co další hráčky? Víte, kdo v klubu končí?

Jednání probíhají, s holkama se postupně bavíme. Některé mají platné smlouvy. Víme, že Kačka Kohoutová bude chtít přerušit nebo ukončit kariéru. Plánuje rodinu, do příští sezony s ní proto nepočítáme. Za sezonu však pro nás odvedla velký kus práce a chtěl bych jí touto cestou moc poděkovat. A u ostatních hráček zatím nevím.

Jsou jednání náročná?

Upřímně říkám, že jde o několik aspektů. Řešíme finanční představy hráček, kolik volejbalu chtějí obětovat, pokud například mají rodinu. My si pak musíme vyhodnotit, zdali pro nás budou přínosem. Když si něco řekneme před sezonou, musí to během ní pak fungovat.

Po vašem boku jsme méně nevídali pokaždé asistenta Jana Licka. Proč jste někdy byl na lavičce dokonce sám? Nepotřeboval byste do další sezony stálého asistenta?

Byl mládežnickým trenérem, který pouze vypomáhal u áčka. Musíme sehnat partnery, abychom mohli mít stálého asistenta u áčka nebo i kondičního trenéra. Není to tak jednoduché. Jiné kluby mají na střídačce tři, čtyři lidi. To je realita. Čeká nás spousta práce, abychom tyhle lidi sehnali a dokázali zaplatit.

Na druhou stranu, vidíme více a více reklam různých partnerů, na volejbal v Přerově lidé chodí. Je klub na dobré cestě?

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Povedly se příchody partnerů a navýšení rozpočtu. Vážíme si podpory města a kraje, ale víme, že tam jsou i rezervy. Snažíme se o to, abychom získali podporu na takové úrovni, jaká je v jiných extraligových městech. Pevně věřím, že se to postupnými kroky podaří. Udělali jsme v tomto ročníku spoustu práce v hale, další změny plánujeme, aby výsledný produkt byl pro fanoušky co nejkvalitnější.

Jaké změny chystáte?

Řešíme teď například velkoplošnou obrazovku, aby na ní mohly chodit zpomalené záběry odehraných míčů, medailonky hráček a podobně. To všechno ale opět stojí peníze. Abyste je sehnali, stojí to úsilí, což si často lidé neuvědomují. My se s tím pereme statečně, snažíme se a věřím, že další partnery ještě přivedeme.