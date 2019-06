Pražané zvítězili 10:9 díky dalekonosnému field goalu Martina Mandíka ze čtvrté čtvrtiny těsně 10:9 a ovládli základní část.

„Zápas rozhodla jedna chyba. Byli na nás lépe připravení, pro nás je to impuls, co máme do finále zlepšovat,“ shrnul utkání ofenzivní koordinátor Mammoths Radim Dohnal.

Kdo sleduje dění v českém americkém fotbale, ten dobře zná značku Black Panthers. Bezkonkurenčně nejlepší český klub po hegemonii v nejvyšší soutěži působí v rakouské AFL.

Ve 2. nejvyšší české soutěži rozehrává juniory a hráče na pomezí prvního a druhého týmu. Přerov se tak vlastně postavil proti „béčku“ Panterů, které však má k dispozici ten nejlepší koučing v republice.

„Soupeř byl rychlejší, sehranější a troufnu si říct, že nás měl dobře naskautované z videa. Totálně nám zastavil běhovou hru. Po zemi jsme neudělali skoro nic. Když jsme potřebovali do vzduchu, tak byli tam, kde měli,“ analyzoval duel Radim Dohnal.

V utkání víceméně o nic nešlo. Už před ním totiž bylo jasné, že finále 2. ligy odehrají právě nedělní soupeři na stadionu Spartaku v Přerově. Ten opět zaplnila krásná návštěva i přes obrovské vedro, které hráčům v těžké výstroji na přímém slunci připravilo extrémní podmínky.

„Na hřišti je pocitově kolem čtyřiceti stupňů. Kluci toho mají dost, od rána tady chystají hřiště. Podmínky ale mají oba týmy stejné, vyhrál ten lepší,“ uznal Radim Dohal.

Silver Bowl, tedy boj o druholigový titul a postup do nejvyšší české soutěže, je v Přerově na programu v sobotu 13. července od 15 hodin.

„Těšíme se, budeme tady doma. Jsem radši, že jsme teď prohráli o jeden bod. Je to lepší, než kdybychom o kotel vyhráli a mysleli si, že máme Silver Bowl v kapse,“ hlásá před vrcholem sezony Radim Dohnal.

Přerov Mammoths – Prague Black Panthers 9:10 (3:0, 0:0, 0:7, 6:3)

Body: Stoklásek 6, Ulica 3 – Pátek 6, Mandík 4.