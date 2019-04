Lídr tabulky nejvyšší soutěže z Přeštic nedal Rokytnici šanci a zvítězil 18:14. „Trošku jsme si to prohráli sami. Snažili jsme se, ale musím uznat, že soupeř byl po všech stránkách lepší,“ řekl k utkání hlavní trenér TJ Sokol Rokytnice Jaromír Havlík.

V pořádný nervák se ovšem změnil nedělní duel proti Nýřanům. Už to vypadalo, že Rokytnice z počátku dobře rozehrané utkání ztratí, v poslední minutě ale šla opět do vedení. „Hrubou chybou v závěru jsme se připravili o vítězství,“ mrzelo kouče Rokytnice. Hosté totiž vyrovnali chvíli před koncem na 17:17.

Místo snahy o poslední úder přišla zbytečná ztráta míče a domácí se ještě strachovali o remízu při závěrečném trestném hodu z deseti metrů. „Nikdy člověk neví, co se může při poslední šanci přihodit,“ zmínil Jaromír Havlík.

„Rozhodovala kvalita útoku. My jsme neproměňovali vyložené šance, šestimetrové hody, trestné hody, soupeř to proměnil,“ zhodnotil hlavní trenér duel s Nýřany.

Rokytnici tak po třech jarních kolech patří sedmé místo tabulky.

„Máme velice úzký kádr. Bojujeme s účastní na tréninku, jsou to řidiči kamiónů, vojáci z povolání. Samozřejmě, že se chceme dostat co nejvýš, kam to bude, to uvidíme až po závěrečném kole,“ nastínil Jaromír Havlík plány pro letošní jaro.

Rokytnice – Přeštice 14:18 (7:11)

Branky Rokytnice: Beneš 8, D. Přikryl 4, Cieslar 1, Macek 1.

Rokytnice – Nýřany 17:17 (8:7)

Branky Rokytnice: Beneš 10, Cieslar 3, Macek 3, D. Přikryl 1.