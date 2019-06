KVP sice nezískal potřetí v řadě titul mistra republiky, i tak má ale za sebou další skvělou sezonu a před sebou dost možná ještě dlouhou medailovou sérii. „Pevně věřím, že se vrátíme zpět na zlatou vlnu,“ hlásá hrající trenér Přerova Jiří Otáhal.

Ve finále jste letos na rozdíl od minulého roku nestačili na Stepp Praha. Co rozhodovalo a jak jste spokojeni se stříbrem?

Samozřejmě nás to trošku mrzí, nicméně se sezonou jsem určitě spokojen. Chyběla jen ta třešnička na dortu v podobě zlatého hattricku. Finálové zápasy kluci odehráli perfektně, nemůžu říct křivé slovo. Rozhodla větší efektivita zakončování Steppu, který opravdu skoro všechny své šance proměnil. My jsme se v koncovce trápili.

Takže se dá říct, že jste prostě měli smůlu?

Samozřejmě musíte mít v play-off patřičné štěstí. Ty týmy byly opravdu vyrovnané, bylo to o momentální formě. Roli možná sehrálo i to, že Stepp byl v lepším rozpoložení. My jsme obhajovali titul, oni byli v klidu, i když papírově letos byli favority oni.

Hrálo nějakou roli to, že ještě vloni A-tým Steppu působil ve druhé německé lize, kdežto letos už Pražané hráli pouze českou nejvyšší soutěž?

Tým, se kterým jsme hráli finále, to už je vlastně jejich áčko. Tým, který x let hrál druhou Bundesligu. Takže měli to nejsilnější, co mají. Proti Steppu se nám ale vždy hraje dobře, hraje pěkné pólo jako my. Diváci museli být spokojeni. Hráli jsme tři vyrovnané zápasy. Po dlouhé době to bylo atraktivní finále.

Zklamání po prohraném třetím zápase v Praze už odeznělo?

Ani bych neřekl, že bylo zklamání. Je to obrovský úspěch, tři roky po sobě jsme se dostali do finále. Se sezonou jsem opravdu spokojený. Kádr navíc doznal několika změn. Tou největší na postu brankáře, kde velezkušeného Míru Gogolu vystřídal Tonda Mac, který v osmnácti letech odchytal svou první mužskou sezonu. Jsem velice překvapen, udělal mi radost. Spíš mě mrzí, že i na zlato jsme určitě měli. Budeme pracovat na tom, abychom si ho vzali v příštích letech zpět do Přerova.

Antonín Mac není jediným mladým hráčem v kádru. Má tým perspektivní budoucnost?

Já v to pevně doufám. Máme spoustu mladých kluků, které potřebujeme zapracovat do týmu. Já věřím, že motivace u nich bude taková, že když tým kolem nich bude pracovat, oni se budou zlepšovat a povedou nás k lepším výkonů. Pevně věřím, že se vrátíme zpět na zlatou vlnu.

V základní části jste letos skončili třetí. Zlepšuje se v 1. lize konkurence?

Jasně. Bylo to vidět. Nám základní část úplně nevyšla. Byli jsme zvyklí, že jsme ji v posledních dvou letech ovládli. Play-off je ale samostatná soutěž, ve které jsme zase porazili Brno a se Steppem třikrát prohráli. Je prostě vidět, že je to strašně nevyzpytatelné a první čtyři týmy jsou moc vyrovnané. Tam může vyhrát kdokoliv, rozhoduje každý gól, pak je to loterie.

Dá se očekávat, že přibudou další vyrovnaní soupeři?

Na to je samozřejmě ještě brzo. Přestupy se budou řešit přes prázdniny. Těžko říct, jak na tom týmy budou. Myslím si, že Stepp zůstane na své úrovni, Brno bude tradičně silným soupeřem, se kterým se nám těžko hraje. Myslím, že první čtverka zůstane stejná, uvidíme, co týmy ze druhé čtverky. Možná do toho zasáhne Olomouc, uvidíme.

Jak to vypadá s kádrem pro příští sezonu? Plánuje někdo ze zkušených borců konec kariéry?

Abych pravdu řekl, jestli někdo končí, to ještě nevím. Teď si potřebujeme všichni od vodního póla odpočinout. Budeme mít společnou klubovou akci, kde si řekneme, co bude dál. Na některých příchodech teď pracujeme, nic ale není jistého. Až to bude upečeno, určitě se to dozvíte.

Co byste vzkázal závěrem?

Chtěl bych poděkovat všem hráčům za perfektní reprezentaci klubu i města Přerova. Městu chci poděkovat za podporu tohoto krásného malého sportu. V neposlední řadě děkuji našim věrným fanouškům, kteří nás doprovázeli skoro ve všech zápasech, i těch venkovních. Všem patří obrovský dík. Pevně věřím, že všichni nás podpoří i v další sezoně.