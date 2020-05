„Ze tří našich největších partnerů už nám jeden oznámil, že ukončuje spolupráci. U druhého významného partnera dojde k velkému omezení, ale věříme, že to nebude úplně na nule. Finanční situace je hodně krizová,“ přiznává předseda Volejbalu Přerov Lubomír Svoboda.

Ve hře dokonce byla varianta nejvyšší soutěž nehrát vůbec.

„Zvažovali jsme i to, jestli se vůbec do extraligy žen přihlašovat. Jestli to s takto omezeným rozpočtem půjde. Nakonec zvítězila sportovní stránka,“ dodal Svoboda.

Vedení klubu každopádně hledá potenciální finanční zdroje i nadále. Tak, aby případně mohlo extraligový kádr žen posílit alespoň během rozjeté sezony.

„Nevzdáváme se, věříme, že situace se během roku zlepší. Hledáme řešení, oslovujeme partnery. Rozpočet týmu žen máme pracovně snížený asi o pětatřicet procent,“ upřesnil Lubomír Svoboda.

ZŮSTÁVÁ KVARTETO ZUBŘIC

Jak tedy bude „krizový“ kádr Přerova pro nadcházející sezonu vypadat? Zůstávají čtyři hráčky z předešlé sezony. Nahrávačky Veronika Tinklová a Lucie Zatloukalová, univerzálka a kapitánka Sandra Kotlabová a odchovankyně Barbora Šádková.

Posilou pak má být Lucie Polášková, která se do Přerova vrátí po čtyřech letech. „Měla by plnit úlohu naší první smečařky,“ přiblížil trenér Zubřic Radim Vlček.

Impulsivní kouč na přerovské lavičce nebude chybět. Stejně jako jeho asistent Michal Derych. Trenéři tak nyní dávají do kupy omlazený kádr.

„Ostatní budeme doplňovat z našich mladých hráček, nebo se zkusíme porozhlédnout po dalších perspektivních hráčkách, které budou splňovat naše možnosti a budou chtít hlavně reprezentovat Přerov,“ upřesnil Radim Vlček.

Jak už Přerovští oznámili dříve, s cizinkami se pro příští ročník u řeky Bečvy po delší pauze nepočítá. Důvodem přitom nejsou jen finance.

„Cizinky nejsou po finanční stránce až taková zátěž. Jde spíš o to, že situace je pořád nepřehledná. Budou moct cizinky přijet? Budou tady moct zůstat? Dostanou se domů,“ ptá se předseda Lubomír Svoboda.

„Nejsme natolik silný klub, abychom tady pak děvčata po skončení sezony mohli dál držet. Toto riskovat nebudeme,“ vysvětlit.

VLČEK CHCE VYCHOVAT JUNIORKY

Šanci tak budou mnohem častěji dostávat přerovské juniorky, kterým se nově bude pilně věnovat také trenér A-týmu. „Provázanost by tam měla být. Je to cesta k tomu, abychom juniorky mohli připravit na takovou zátěž, aby pak plynule přecházely k ženám. A mělo by to být i ekonomicky úspornější pro klub,“ zmínil Radim Vlček.

Výhodou a možná i vysvobozením pro celý přerovský ženský volejbal je fakt, že po příštím extraligovém ročníku nikdo nejvyšší soutěž neopustí. To ale podle trenéra neznamená, že Přerovanky něco vypustí.

„Budeme pracovat, trénovat, snažit se hrát co nejlepší volejbal v našich možnostech. Aby lidé pochopili, že to pro nás je těžká sezona, ale pořád chceme reprezentovat Přerov. Necháme tam všechno a lidé na to třeba uslyší a přijdou nás podpořit, byť možná nebudeme tolik vyhrávat,“ uvědomuje si Radim Vlček.

Zubřice tak v příští sezoně mohou jen překvapit. A kdo ví, ve sportu je možné cokoliv. Krize navíc může poznamenat i další ekonomicky slabší týmy.

„Za mě se to rozdělí tak, že bude silná a slabší pětka. Já bych byl rád, kdybychom s pěti týmy mohli hrát vyrovnaně. To ukáže čas,“ uzavřel kouč Přerova.