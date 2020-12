„V Americe se nám sezona přeložila na jarní semestr, takže nám dovolili jet domů dříve. Já jsem toho využila, abych si zase zahrála pár zápasů za Přerov. Je to můj mateřský klub, byla to jasná volba, o ničem jiném jsem neuvažovala,“ ubezpečila dvacetiletá blokařka.

„Jednoznačně nám svým parametrem útočně na bloku pomůže. Je to členka širšího výběru reprezentace. Pro nás je to přínos po všech směrech. Navíc je to přerovská rodačka, dobře zná prostředí a je to zajímavá posila i pro lidi. Jen škoda, že se na ni nemůžou přijít podívat naživo,“ řekl k návratu Jehlářové trenér Přerova Radim Vlček.

Ve Frýdku ukázala extratřídu

Důvod k radosti mu Magdaléna udělala hned při své obnovené premiéře. V sobotu dovedla svůj tým za první výhrou sezony ve Frýdku-Místku dvaceti body, šest z nich získala úspěšnými bloky.

„Společně s Adrianou Kulovou byly nejlepšími hráčkami na hřišti, čísla hovoří jasně. Pomohla nám opravdu hodně, budeme rádi za každý zápas, ve kterém nastoupí,“ uvědomuje si Radim Vlček.

„Naběhly jsme na ně výborně. Od servisu přes obranu po útok. Odbránily jsme skvěle a na útoku jsme hrály bez chyb a hodně efektivně,“ byla Magdaléna Jehlářová spokojena s výhrou 3:1 ve Frýdku.

Solily to dobrým servisem

Jenže o den později už se Přerovankám v domácí hale proti Ostravě nedařilo téměř nic. Jehlářová tentokrát uhrála šest bodů, což i tak bylo trestuhodně nejvíce z domácích hráček. Stejně úspěšná byla jen smečařka Lucie Polášková.

„Chtěly jsme urvat bod, nebo alespoň set. Je to škoda. Hodně nás zatlačily na příjmu, solily to dobrým servisem. My jsme neubránily to, co jsme měly. To nás podle mě drželo zpátky,“ hodnotila porážku Magdaléna Jehlářová.

Ta se s týmem přeci jen sehrává, po koronavirovém výpadku to ale není nic jednoduchého. „Pauza to určitě ovlivnila, ale není to výmluva. Většina týmů nemohla vůbec trénovat. Určitě musíme zapracovat na tom, abychom se lépe scházely, abychom věděly, kdo je kde na hřišti,“ zmínila blokařka.

Rozhodně to ale není tak, že by hledání formy měl být pro Jehlářovou nějaký problém.

„S holkama jsem už byla párkrát na tréninku a se všemi se znám z předchozích sezon nebo z reprezentace. Takže se vlastně cítím tak, jako bych s nimi odehrála celou sezonu,“ uzavřela Magdaléna Jehlářová.

Jeden z klíčových duelů v boji o možnou účast v play-off sehrají Zubřice v pátek od 17 hodin opět doma, kde přivítají poslední Frýdek-Místek.