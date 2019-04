Úspěchem je také finálová účast loňského juniorského mistra světa i Evropy Tomáše Šišmy na skifu mezi muži. Také on tedy oblékne reprezentační dres.

Gajdušek se Sedlákem nedávno s převahou zvítězili na dvojce na dlouhé distanci a byli tedy favority i na dvoukilometrové vzdálenosti. Ve finále tuto roli potvrdili díky skvělému finiši v posledních 500 metrech a vyhráli o necelých sedm vteřin.

„Tímto výsledkem si také si vyjeli možnost startovat na své oblíbené dvojce na Závodech olympijských nadějí CEFTA, které se letos jedou začátkem června v Maďarsku na jezeru Velence,“ uvedl trenér Veslařského klubu Přerov Pavel Vychodil.

Tomáš Šišma mezi muži závodil v rozjížďce jednak společně s fenomenálním Ondřejem Synkem, také ale soupeřil s dalším přerovským odchovancem Petrem Pivkem, který už obléká dres pražské Slavie. Právě Pivko se dlouho držel hned za Synkem, v závěru ale fyzicky odpadl a dojel těsně čtvrtý za Tomášem Šišmou.

„Ujali se jej záchranáři a musel dokonce do nemocnice. Na závodiště se sice vrátil, ale v závodech již nepokračoval,“ popisoval Pavel Vychodil nepříjemné chvilky pro Petra Pivka.

Tomáš Šišma pak v šestičlenném finále sice dojel poslední, přesto to ve výsledku znamenalo také reprezentační dres a nominaci na regatu do Duisburgu. Šišma se bude připravovat v posádce párové čtyřky seniorů B – tedy do 23 let.

MEDAILE Z BRNĚNSKÉ PŘEHRADY

Nejen „kontrolky“ v Račicích však byly na programu během minulého víkendu. Sobota 20. dubna patřila na Brněnské přehradě Memoriálu Zdeňka Babáka, kam se sjeli veslaři z celé Moravy. Veslařský klub Přerov zde vybojoval několik medailových umístění.

Nejvíce se dařilo loňské juniorské mistryni světa Kateřině Pivkové, kterou o nominaci na kontrolní závody do Račic připravila nemoc. Svou výkonnost ale potvrdila v Brně, když dvakrát zvítězila – na dvojskifu s Marcelou Vašťákovou z Uherského Hradiště a také na párové čtyřce.

Mladší žačky zajely také výborně. Andrea Botíková s Barborou Pinkovou zvítězily na párové čtyřce a spolu na dvojskifu dojely těsně druhé.

Solidně se předvedlo i starší žactvo – Denisa Rákosová zvítězila na dvojskifu, který jela s otrokovickou Rulfovou, na skifu dojela druhá. Podobně úspěšný byl mezi chlapci i Adam Humpolíček – ten naopak vyhrál na skifu a na dvojskifu byl s Matysem Šišmou druhý. Matyas dojel na skifu třetí, stejně jako Jan Příkopa. Honza pak na dvojskifu s Martinem Čudou přidal druhý bronz. (red)