Bohužel se v této kategorii Veslařský klub Přerov potýká s malým počtem závodníků a rád přivítá nové zájemce o tento krásný, a v Přerově velmi úspěšný, sport.

Do Račic tak vyjelo pouze 10 veslařů, kteří si zajistili postup z oblastního Mistrovství Moravy. Konkurence je na nejvyšší soutěži samozřejmě veliká a bohužel žádné z přerovských posádek se nepodařilo probojovat do šestičlenného finále a tam bojovat o stupínky vítězů.

Polovinu z přerovských účastníků tvořili starší žáci. Nejzkušenějšími z nich jsou Matyas Šišma a Adam Humpolíček a právě oni dosáhli na nejlepší umístění na dvojskifu, kdy dojeli třetí ve finále B a celkově tedy skončili na 9. místě.

Matyas si vyjel finále B i na skifu – při závodě to dlouho vypadalo na přední příčky, ale nakonec na soupeře nestačil a dojel celkově dvanáctý. Na skifu se představil v o rok mladší kategorii Jan Příkopa, sítem rozjížděk se probojoval do semifinále, kde jeho výkon ale stačil pouze na finále C a celkové 18. místo. Druhý dvojskif žáků Martin Čuda – Jan Vicenec ani párová čtyřka se do semifinále nedostaly.

Počet mladších žaček je příslibem, na MČR vzal trenér Tomáš Maňák čtyři. Tři z nich jsou dokonce „prvoročačky“, takže mohou na pěkné veslování navázat ve stejné kategorii v příštím roce. Děvčata se jela společně na párové čtyřce a sestava Barbora Pinková - Julie Hrabovská - Agáta Petříčková - Andrea Botíková se dostala do finále B a skončila celkově na dvanácté příčce.

Kromě párovky startovala děvčata ještě na dvojskifech - Andrea s Julií byly úspěšnější a postoupili do semifinále a následně do finále C a celkově se umístily na 15. místě.

Do startovní listiny mladšího žactva byly na ukázku vloženy netradiční závody párových osem a to dokonce mixovaných z chlapců a dívek. V této disciplíně startovala už naše děvčata na Primátorkách a jejich parťáky byli kluci z Břeclavi. Posádce se dařilo a ve své jízdě dojela na druhém místě.

Starší žačka Denisa Rákosová startovala na kormidla mladším žačkám a kromě pouze na skifu, prošla přes semifinále, ale stačilo to pouze na celkové osmnácté místo.

Dva tituly pro Přerov

Na samotném konci června měl šanci zlepšit výsledky VK Přerov zbytek závodních kategorií - dorost, junioři a dospělí. Tuto šanci využili a přivezli do Přerova celkem šest medailí včetně dvou mistrovských titulů. O oba tituly se zasloužili dorostenci Tomáš Gajdušek a Martin Sedlák a chybělo málo a kluci měli hattrick.

Závodilo se opět tři dny: v pátek rozjížďky, v sobotu opravné jízdy respektive semifinále a v neděli finále. Tomáš s Martinem v sobotu závodit nemuseli, protože v pátek zvítězili ve všech třech svých disciplínách – na dvojce a čtyřce bez kormidelníka i na osmě. Ušetřili tedy nějaké síly pro neděli.

Svůj program začali suverénním vítězstvím na osmě, když potvrdili triumf z Primátorek. Sestava byla malinko jiná, kluky z Otrokovic nahradili pardubičtí veslaři, kormidlovala tradičně přerovská Eliška Olivíková. Na dvojce se od kluků vítězství čekalo - očekávání se naplnilo vítězstvím stylem start – cíl a druhý titul byl doma.

Nejtěžší boj se očekával na čtyřce bez kormidelníka. Naši kluci jezdí na čtyřce s Olomoucí – Michale Grivalským a nemocného Petra Čížka nahradil Vojtěch Hoskovec. Největšími soupeři byli sveslovaní kluci z ČVK Praha.

Obě lodě se přetahovaly o vítězství celou trať, v konci naši stahovali malý náskok soupeře, ale nevyšlo to o pouhých 44 setin sekundy. O kvalitě posádek svědčí, že další loď v pořadí byla o 15 vteřin za nimi. Bilance 2x zlato a jednou stříbro je přesto úžasná!

Medaile se očekávaly i z mužské kategorie – vždyť Tomáš Šišma je reprezentant a je nominovaný na Mistrovství světa i Evropy do 23 let v disciplíně párová čtyřka. Tato disciplína byla nejvíc „našlapaná“ – kromě posádky do 23 let v závodu jela párovka aktuálních juniorských mistrů Evropy, posádka složen z reprezentantů lehkých vah, posádka pražské Dukly a silná posádka Slavie Praha. A právě posledně jmenovaná zvítězila před posádkou „třiadvacítek“, Tomáše tak získal stříbro.

Další Tomáš – Jelínek – si dal kvůli maturitě a přijímačkám na vysokou školu trochu pauzu a do tréninku naskočil se zpožděním. Představil se na dvojskifu s kamarádem z Otrokovic a loňským juniorským mistrem světa Radimem Hladíkem. Kluci předvedli povedené výkony a nakonec skončili na výborné třetí pozici a brali bronzovou medaili. Za závod dokonce dostali medaile dvě – ještě stříbrnou – v kategorii do 23 let byli totiž druzí. Z vítězství na dvojskifu se radoval přerovský odchovanec Petr Pivko, který závodí v dresu pražské Slavie.

Muži Petr Rampula a Michal Gerhát se sice mezi nejlepších šest na dvojskifu těsně nedostali, ale vyhráli finále B a patří jim celkové pěkné sedmé místo. Na párové čtyřce s olomouckým Hrubým a břeclavským Suským dojeli celkově osmí.

Filip Rákos se probojoval jako člen párové čtyřky (s kluky z Otrokovic a Olomouce) do velkého finále, kde jejich výkon stačil na 5. místo. Pro dorostence Michala Zbořila a Dominika Sázela byl úspěch již samotná kvalifikace na dvojskifu na MČR. Sítem rozjížděk bohužel na dvojskifu neprošli, o trochu lépe se jim vedlo na párové čtyřce, kde s Markem Maňákem a olomouckým Tomášem Hanákem skončili v semifinále. Pro ně to ale byly závody motivační, viděly konkurenci a mají motivaci dál na sobě pracovat.

Také juniorky, kterých máme hned šest, letos jako mladé závodnice sbíraly zkušenosti. Holky (Daniela Krčálová, Tereza Geryková, Tereza Cagašíková, Aneta Šrámková, Barbora Pospíšilová, Veronika Vláčilová) jely „velké“ disciplíny tj. čtyřku párovou i nepárovou a osmu. Předvedly pěkné veslování, nebyly poslední a za rok může být vše jinak!

O prázdninách si veslaři dají trochu oddech. I když opravdu jen trochu - v červenci mají naplánované cyklosoustředění a v srpnu tradiční soustředění v Třeboni.