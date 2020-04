„Halová sezona se předčasně ukončila, hráči ale měli individuální kondiční tréninky, trénovali doma, chodili běhat, jezdili na kole. Každý měl od našeho kondičního trenéra nějaký plán, který musel přesně plnit,“ řekla manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

Třeba sekce mladších a starších žáků dostala dokonce od trenérů přesně daný program na celý den. „Kdy se mají učit, kdy mají dělat kondici, kdy trénovat na zdi s raketou,“ vyjmenovala Huťková.

Asi měsíční výpadek v klubu pocítili. „Trenéři nedostávali mzdu, někteří hráči měli perfektně rozjetou halovou sezonu, kterou nemohli odehrát do konce, přitom se mohli posunout na žebříčku,“ nastínila manažerka a zmínila například talentované sestry Slaměníkovy či patnáctiletou naději českého tenisu Lindu Noskovou. „Její vrchol měl být na Roland Garros mezi juniorkami, kde chtěla udělat dobrý výsledek,“ prozradila Daniela Huťková.

Už během minulého týdne začala česká vláda uvolňovat mimořádná opatření, na přerovskou antuku se tak ve čtvrtek 16. dubna vrátili závodní hráči TK Precheza. Po tréninku se ale v šatnách neosprchují.

„Areál je ale zavřený. Rodiče do areálu nesmí, jsou otevřeny jen toalety. Když jdou děti na záchod, mají před toaletou dezinfekci, musí ji použít, i když z toalety odcházejí. Na kurtech jsou prakticky po dvou s trenérem. Okamžitě po tréninku musí hráči opustit areál, aby se neshlukovali,“ přiblížila Huťková.

Zubr Cup, nebo turnaj svazu?

Jisté je, že letos se v polovině června nedočkáme tradičního Zubr Cupu. Ženský antukový turnaj ITF měl před rokem dotaci 25 000 americký dolarů. Letos by se mohl posunout na začátek podzimu. „Máme náhradní termín, který je od 21. do 27. září,“ uvedla Daniela Huťková.

Přednost by ale TK Precheza dal organizaci jednoho z turnajů ČTS, který svaz plánuje pořádat na území České republiky pro nejlepších šestnáct českých hráčů a hráček.

„Byly by to dvoudenní turnaje o prize money. Tak, aby nejlepší čeští hráči měli možnost nějakého příjmu. Jednáme o tom, že by se jeden z těchto turnajů odehrál v Přerově,“ předeslala Daniela Huťková.