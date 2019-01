Plzeň, Přerov – V minulém ročníku Tipgames extraligy házenkářů Přerov postoupil v nadstavbové části do první šestky na úkor Plzně, takže Západočeši měli v prvním letošním kole nejvyšší české soutěže Hanákům co oplácet.

V sobotním vyrovnaném zápase využili domácího prostředí, výpadku Přerova v poslední čtvrtině utkání a porazili jej o osm branek.

TALENT M.A.T. PLZEŇ – SOKOL PŘEROV HC 29:21 (12:10)

Přestože hosté inkasovali první branku, následně soupeři odskočili a až do dvacáté minuty si drželi minimální vedení. Závěrečné minuty první půle ovšem patřily Plzni, která prolomila obranný val Sokolů a v poločase vedla 12:10.

Po přestávce až do 45. minuty zápasu se oba týmy pravidelně střídaly v proměňování svých šancí. Poté ale hostům zvlhl střelný prach, Plzeňští zaznamenali sedm branek v řadě a rozhodli o své výhře. Závěr duelu už se poté dohrával jen z povinnosti.

„Až na těch posledních pár minut jsme odehráli slušný zápas, bohužel bez nějakého úspěšného bodového zakončení. Napoprvé to nebylo nejhorší, ale ještě ani to, co bychom si představovali," řekl po premiérovém vystoupení v sezoně 2012/2013 asistent přerovského kouče Richard Buček.

Nejlepší střelci: Bečvář 8/4, Šindelář 4, Strýc 4, Blecha 4 – Kavka 5, Hradil 4, Mužík 3, Kovařík 3, Pernička 3/3.

Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/3. Vyloučení: 3 – 3. Rozhodčí: Hanák, Novák. Diváků: 200.

Sestava a branky Přerova: Štolcar, Vydra – Hradil 4, Zemánek 2, Mužík 3, Rob. Buček, Študent, Kopal, Kavka 5, Kovařík 3, Valášek, Tiller 1, Pernička 3/3. Trenér: Jiří Závodník.

Další duel čeká Přerov hned v úterý 11. září, kdy v předehrávce druhého kola zajíždí do Lovosic, odkud bude také nesmírně těžké importovat nějaký ten bod.