Čtenáři Přerovského deníku, sportovní veřejnost i samotné oddíly měly do minulého pátku možnost nominovat ty nejúspěšnější přerovské sportovce, kolektivy či osobnosti. Všichni si to rozdají ve středu 27. února v Městském domě nejen o vítězství v sedmi soutěžních kategoriích, ale také o titul Sportovní hvězdy deníku!

O vítězi této trofeje tradičně rozhodnete právě vy - čtenáři Přerovského deníku. Od úterý 23. ledna totiž v tištěném vydání našich novin najdete hlasovací kupony. Ty nám zašlete nebo doneste na adresu naší redakce (Přerov, Palackého 22, 750 02).

Zbývá už jen jediné. Odtajnit všechny nominované i s jejich úspěchy za rok 2018. I letos je z čeho vybírat!

KDY NAJDETE V PŘEROVSKÉM A HRANICKÉM DENÍKU HLASOVACÍ KUPON?

25.1., 29.1., 30.1.,

1.2., 5.2., 6.2., 8.2.

Hlasovat můžete do čtvrtka 14. února!

Nejúspěšnější sportovec města Přerova roku 2018

Přehled nominovaných:

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ

Lenka Červená – Bořutová (Fitness AVE Přerov) – v kategorii Fitness Classic skončila na 5. místě na MS ve fitness žen.

Barbora Krejčíková (TK Precheza Přerov) – hráčka TK Precheza Přerov ve čtyřhře ovládla dva grandslamy (French Open a Wimbledon), vyšplhala se až na pozici světové jedničky v deblu a zahrála si i finále Turnaje mistryň. Ve dvouhře se jí na okruhu WTA nejvíce dařilo v čínském Tianjinu, kde došla do osmifinále. Ovládla také turnaj ITF v Toruni v Polsku.

Zuzana Machalová (TJ Spartak Přerov, kuželky) – na MČR jednotlivců vybojovala bronzovou medaili na 2 x 120 hodů sdružených.

Jan Páleníček (Fitness AVE Přerov) – stal se absolutním mistrem světa v kategorii Games klasická kulturistika mužů.

Michal Pytlík (TJ Spartak Přerov, kuželky) – na MČR jednotlivců vybojoval bronz na 120 hodů sdružených.

Eva Svobodová (Volejbal Přerov) – kapitánka A-týmu přerovských volejbalistek dovedla tým do play-off a patřila mezi nejvíce bodující hráčky extraligy. Svými výkony si řekla o pozvánku do ženské reprezentace.

Tomáš Sýkora (HC Zubr Přerov) – zkušený kapitán Zubrů byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem týmu, jeho další přínos, ať už na buly či mimo led, tolik nemusí být vidět, má však minimálně stejně vysokou hodnotu.

Jiří Tkadlčík (strongman) – domů do Přerova přitáhl MS strongmanů střední váhy, aby si před svými fanoušky splnil sen a získal poslední titul, který mu do té doby chyběl. Kromě zlata z domácího šampionátu také završil zlatý hattrick z prestižních závodů Arnold Classic, když v Brazílii ovládl jihoamerickou verzi soutěže.

Ondřej Václavíček (1. FC Viktorie Přerov) – dlouholetý kapitán a opora přerovských fotbalistů zůstal u týmu i po pádu do krajského přeboru a dotáhl jej zpět do divize.

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ

Dragon Force Přerov, senioři – vybojovali titul mistra ČR a nominovali se na MS v Atlantě, kde získali zlato v kategorii MIX a dvě stříbra v kategoriích MEN a WOMEN.

FK Kozlovice – divizní fotbalisté z městské části Přerova byli kousek od zisku titulu. V Moravskoslezské divizi E nakonec skončili na druhém místě, když po posledním utkání byli bod od možného postupu do 3. ligy. Jedná se o nejlepší umístění v historii klubu.

HC Zubr Přerov – prvoligoví hokejisté i ve třetí sezoně od návratu do druhé nejvyšší soutěže dokráčeli do čtvrtfinále play-off, kde nestačili na pražskou Slavii.

KVP Přerov – vodní pólisté Přerova navázali na historický zisk titulu mistra republiky po 14 letech z roku 2017 suverénní zlatou obhajobou v sezoně následující.

Mažoretky Fantasy Přerov – na MS v Praze získaly v kategoriích senior zlatou a stříbrnou medaili, ze světového šampionátu v Kapském městě pak přivezly dva bronzy. Na ME v Chorvatsku klub zazářil šesti zlatými medailemi. Na MČR braly seniorky dva bronzy.

Přerov Mammoths – hned do postupu do 2. ligy amerického fotbalu bojovali do posledního utkání sezony o účast ve finále. Nakonec skončili na skvělém třetím místě.

TJ Spartak Přerov, kuželky, ženy – prvoligové družstvo žen zakončilo sezonu na 4. místě, na Evropském poháru v Srbsku skončilo deváté.

TJ Spartak Přerov, moderní gymnastika, seniorky – trojice Kateřina Vařáková, Michaela Šlosarová a Sára Zbožínková získala titul vicemistryň republiky. Během roku ovládla také čtyři mezinárodní závody a oblastní přebor.

TK Precheza Přerov – smíšené družstvo dospělých ve složení Barbora Krejčíková, Renata Voráčová, Linda Nosková, Nikola Tomanová, Karolína Kubáňová, Pernila Mendesová, Vít Kopřiva, Daniel Vrba, Peter Gojowczyk a Denis Istomin vybojovalo páté místo v Tenisové extralize a připsalo si i skalp Prostějova.

Volejbal Přerov – extraligový A-tým přerovských volejbalistek i v minulé sezoně postoupil do čtvrtfinále play-off, kde nestačil na suverénního mistra z Prostějova.

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ

Lukáš Andráši (TJ Spartak Přerov, plavání) – stal se mistrem republiky mezi juniory na trati 50 metrů kraul.

Michaela Beňová (TJ Spartak Přerov, kuželky) – na MČR jednotlivců vybojovala bronz v disciplíně sprint.

Ladislav Hanák mladší (Alfa Racing) – nejmladší závodník týmu slavného a úspěšného otce, bývalého úspěšného autokrosového jezdce Ladislava Hanáka, ovládl sedm z deseti závodů MČR třídy Racer Buggy 160 a s přehledem vybojoval titul.

Gabriela Hermély (Kanoistika Přerov) – kajakářka a členka juniorské reprezentace je celkovou vítězkou Českého poháru v kategorii K1 dorostenky. Je také dvojnásobnou mistryní republiky a 6. kajakářkou závodu olympijských nadějí v kategorii K2 500m.

Lucie Hrubá (SKORPEN Přerov) – juniorská reprezentantka v ploutvovém plavání je dvojnásobnou mistryní republiky.

Magdaléna Jehlářová (Volejbal Přerov) – juniorská reprezentantka se v minulém roce vypracovala mezi opory ženského extraligového A-týmu Přerova, dokonce dostala první pozvánku do reprezentace žen.

Viktor Kocian (1. FC Viktorie Přerov) – po návratu ze Sigmy Olomouc pomohl zachránit výběru U19 divizi, vyhrát divizi s týmem U17 a na podzim se v 16 letech prosadit v A-týmu mužů.

Jonáš Kolomazník (SK Přerov, atletika) – na MČR v hale suverénním způsobem ovládl sedmiboj starších žáků v novém národním rekordu, k tomu přidal zlato na šedesátce. Na venkovním MČR ovládl také devítiboj a vybojoval i stříbro ve vrhu koulí.

Barbora Lukešová (Jezdecký oddíl SŠZe) – umístila se na 2. místě na mistrovství zlínské oblasti v kategorii pony.

Jan Macháček (Kanoistika Přerov) – kajakář a člen juniorské reprezentace je celkovým vítězem Českého poháru v kategorii K1 dorostenci. Je mistrem republiky v kategorii K4 500m a trojnásobný vicemistr republiky na dalších tratích. Zúčastnil se závodu olympijských nadějí v Poznani.

Jakub Navrátil (HC Zubr Přerov) – Ve svých 19 letech patří mezi nejlepší střelce A-týmu HC Zubr Přerov. V minulé sezoně se prosadil mezi muži, vysloužil si pozvánky do reprezentace do 19 i 20 let, kde odehrál 14 zápasů s bilancí sedmi branek a dvou asistencí. Pomohl pro Přerov vybojovat extraligu juniorů.

Linda Nosková (TK Precheza Přerov) – na Zlatém kanárovi převzala cenu pro talent roku mezi dívkami. Na ME do 14 let získala zlato ve dvouhře, čtyřhře i v družstvech. Na MS družstev dívek do 14 let v Itálii vybojovala stříbro. Pozici nejlepší hráčky své kategorie v Česku potvrdila i na obou mistrovstvích republiky.

Kateřina Odložilová (SKORPEN Přerov) – ploutvová plavkyně získala bronz na Světovém mítinku mládeže, je také vicemistryní republiky a členkou zlaté štafety z MČR.

Kateřina Padalíková (Fast Fins Přerov) – na MČR vybojovala hned šest zlatých medailí. Zlato získala i na MČR v dálkovém ploutvovém plavání a doplavala si také pro stříbro na Evropském poháru mládeže.

Monika Pavelková (TJ Spartak Přerov, kuželky) – na MS juniorů v Rumunsku vybojovala bronz ve smíšených tandemech, získala i bronz na Akademických hrách.

Alexandra Silná (TK Precheza Přerov) – skončila třetí na MČR dorostenek, získala i jeden titul a jednu finálovou účast na mezinárodních turnajích ITF.

Tomáš Šišma (Veslařský klub Přerov) – na párové čtyřce bez kormidelníka vybojoval s českou posádkou titul mistrů světa i Evropy, v kategorii do 23 let skončili třetí. Na MČR se stejnou posádkou získal dvě zlaté medaile, další prvenství přidal ve sprintu na osmě.

Kateřina Vařáková (TJ Spartak Přerov, moderní gymnastika) – na MČR vybojovala 2., 3. a 4. místo, ovládla mezinárodní závod ve Vratislavi, Přerovskou stuhu i oblastní přebor kadetek mladších.

Veronika Vašíčková (SKORPEN Přerov) – juniorská reprezentantka v ploutvovém plavání získala na Světovém mítinku mládeže stříbrnou a bronzovou medaili, je také dvojnásobnou mistryní republiky.

Martin Večerka (Kanoistika Přerov) – kanoista a člen juniorské reprezentace skončil 6. na ME a 8. na MS v kategorii C4 500m. Na závodě olympijských nadějí vybojoval bronz a dvě pátá místa na C2 1000m a C2 200m. Je také dvojnásobným mistrem republiky.

Viktorie Wojciková (TK Precheza Přerov) – skončila druhá na MČR dorostenek, ovládla Přebor severní Moravy.

Adéla Zapletalová (Fast Fins Přerov) – ploutvová plavkyně vybojovala zlato a bronz na Evropském poháru mládeže, stříbro na Světovém mítinku mládeže a je také dvojnásobnou mistryní republiky.

Anna Zdražilová (Fitness AVE Přerov) – absolutní mistryně ČR ve fitness juniorů, kategorie bikiny fitness mládeže do 21 let.

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ

1. FC Viktorie Přerov, U17 – Tým se umístil na 1. místě divizní soutěže v sezoně 2017/2018.

Dragon Force Přerov, junioři – vybojovali titul mistra ČR a nominovali se na MS v Atlantě, kde brali zlato a dvě stříbra v kategorii MEN a tři stříbra v kategorii MIX.

HC Zubr Přerov, mladší dorost – v minulém roce se postarali o historický úspěch, postoupili na finálový turnaj MČR a skončili mezi čtyřmi nejlepšími týmy v republice.

HC Zubr Přerov, starší dorost – po infarktovém závěru sezony až díky poslednímu domácímu utkání baráže dokázali vybojovat postup do extraligy juniorů.

IHC Night Birds Přerov, junioři – získali titul mistra republiky a zkompletovali tak sbírku přerovského oddílu, který má zlato ze všech mládežnických kategorií.

Lukostřelba SK Přerov, žákyně do 10 let – Renáta Holíbková, Tereza Jiskrová, Andrea Zbořilová a Libuše Ondrušková vybojovaly na Přeboru ČR zlaté medaile.

Lukostřelba SK Přerov, žákyně 10 – 12 let – Denisa Jiskrová, Nela Zbořilová a Nikol Kalinová vybojovaly na MČR třetí místo.

SKORPEN Přerov – Štafeta ploutvových plavců ve složení Vašíčková, Hrubá, Zajícová a Odložilová obhájila 1. místo na MČR ve štafetě 4 x 100 PP v kategorii D.

TJ Spartak Přerov, kolová, Denis Bubeník – Tomáš Karas – dvojice Přerova ovládla Český pohár mezi žáky.

TJ Spartak Přerov, kolová, Michal Nitsche – Matěj Karas – přerovská dvojice vybojovala bronz v nejvyšší soutěži juniorů.

TK Precheza Přerov, smíšené družstvo dorostu – na MČR v tenise družstev vybojovalo 4. místo. Dále družstvo zvítězilo v Extralize o Putovní pohár prezidenta ČTS v severomoravské oblasti.

TK Precheza Přerov, smíšené družstvo mladšího žactva – na MČR v tenise družstev vybojovalo 4. místo. Družstvo také zvítězilo v Extralize O putovní pohár prezidenta ČTS v severomoravské oblasti.

TK Precheza Přerov, smíšené družstvo staršího žactva – na MČR v tenise družstev vybojovalo 4. místo. Dále družstvo zvítězilo v Kadet Tour o Pohár prezidenta ČTS v severomoravské oblasti.

Veslařský klub Přerov, Kateřina Pivková a Valentýna Kolářová – společně usedly do reprezentační osmy juniorek a získaly s ní tituly mistryň světa i Evropy. Triumfovaly i na Mezinárodní regatě mládeže v Mnichově.

Veslařský klub Přerov, Martin Sedlák a Tomáš Gajdůšek – dorostenečtí reprezentanti jsou vícenásobnými mistry republiky. Vybojovali stříbro ze závodu olympijských nadějí i z Mezinárodní regaty mládeže v Brně.

KRAJÁNEK ROKU

Anna Andrlová (Zlínský plavecký klub) – naděje českého plavání splnila coby mladší dorostenka limit do juniorské reprezentace, ze zimního MČR dovezla tři bronzové a jednu stříbrnou medaili, dvakrát byla na stupních vítězů mezi dospělými. Stala se i mistryní Slovenska mezi ženami, na letním MČR získala dvě stříbrné medaile.

Jakub Herman (Berani Zlín) – odchovanec přerovského hokeje poprvé nakoukl do mužské reprezentace. Dobrými výkony v dresu Olomouce si řekl o přestup do Zlína, kde patří mezi klíčové hráče.

Pavel Horák (Meškov Brest) – dlouholetá opora reprezentace házenkářů nechyběla ani na ME, kde opět patřila mezi tahouny týmu, který skončil na skvělém šestém místě. Na klubové úrovni pomohl svému celku vybojovat celkově desátý, zároveň čtvrtý titul mistra Běloruska v řadě.

Vendula Horčičková (Södertälje-Nykvarn Orientering) – reprezentantka v orientačním běhu byla letos vyhlášena jako druhá nejlepší žena v republice. Na Světovém poháru skončila 16. na střední a 15. na dlouhé trati. Ve štafetách se umístila devátá.

Jakub Janouch (VfB Friedrichshafen) – kapitán volejbalové reprezentace minulý rok přestoupil z Dukly Liberec do elitního německého celku VfB Friedrichshafen, kde okamžitě vybojoval německý Superpohár. V české extralize stihl s Duklou získat bronz.

Stanislav Kašpárek (SC Pick Szeged) – odchovanec Žeravic a reprezentant v házené přestoupil v minulém roce do špičkového maďarského celku ze Segedínu, který je pravidelným účastníkem Ligy mistrů. Na ME obsadil s českým týmem šesté místo, v sedmi utkáních nastřílel 33 branek a byl jedním z nejlepších střelců šampionátu.

Tomáš Kundrátek (HC Davos) – reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde národní tým ovládl základní skupinu. Nakonec skončil na 4. místě.

Filip Novák (Trabzonspor) – odchovanec přerovského fotbalu završil úspěšnou štaci v dánském Midtjyllandu ziskem prvního titulu v kariéře. Po sezoně přestoupil do tureckého Trabzonsporu, kde patří mezi klíčové hráče. Je nedílnou součástí české reprezentace.

Karel Plášek mladší (HC Kometa Brno) – patřil mezi opory hokejové reprezentace do 20 let, s níž se podíval i na poslední světový šampionát v Kanadě. V brněnské Kometě už v minulé sezoně nakoukl do A-týmu, jinak táhl juniorku k mistrovskému titulu. V tomto ročníku extraligy se prosadil v brněnském áčku.

Adam Šiška (BCM Orli Prostějov) – odchovanec TBS Přerov je nadějí českého basketbalu. V minulém roce skončil s reprezentací U16 na čtvrtém místě na ME.

Ondřej Šiška (BK Děčín) – odchovanec přerovského basketbalu je členem širší nominace reprezentace České republiky. Velké úspěchy na mezinárodním poli sklízel v minulém roce jako hráč nového olympijského sportu, basketbalu 3x3. V tomto odvětví byl vyhlášen nejlepším českým hráčem a figuruje v elitní padesátce světového žebříčku.

Kamil Švrdlík (BK Pardubice) – rodák z Přerova v minulé sezoně získal bronzovou medaili v nejvyšší basketbalové soutěži NBL. V Českém poháru vybojoval stříbro a objevil se i v širší nominaci reprezentace.

David Šťastný (BK Mladá Boleslav) – výbornými výkony v dresu Zlína se zařadil mezi nejzajímavější útočníky extraligy. Poprvé v kariéře se podíval do reprezentace a figuroval i v nominaci na MS v Dánsku, do utkání však nezasáhl.

Martin Zaťovič (HC Kometa Brno) – odchovanec přerovského hokeje s brněnskou Kometou obhájil mistrovský titul, byl i v širším reprezentačním výběru.

MASTERS (VETERÁNI)

Jan Bartošek (Veslařský klub Přerov) – na MČR kategorie Masters v Třeboni zvítězil ve dvou disciplínách kategorie G (věkový průměr posádky 65 – 70 let) – dojskif mix a nepárová čtyřka bez kormidelníka.

Stanislava Bubíková (SK Přerov, atletika) – na MČR veteránů v kategorii W45 vybojovala dvě zlaté medaile – v kouli a disku. Na halovém veteránském MČR ve stejných disciplínách brala stříbrné medaile.

Miroslav Grohmann (SK Přerov, lukostřelba) – 62letý lukostřelec Přerova je vicemistrem republiky kategorie reflexní luk seniorů. Úspěšnou sezonu završil i stejným umístěním v Poháru Českého lukostřeleckého svazu.

Karel Plášek starší (IHC Night Birds Přerov) – na domácím inline hokejovém MS kategorie Masters v přerovské MEO Aréně pomohl české reprezentaci vybojovat bronzové medaile. V minulé sezoně také patřil mezi důležité hráče HC Zubr Přerov, když odehrál 47 utkání a nasbíral 15 bodů.

TRENÉR ROKU

Petr Dočkal (HC Zubr Přerov, muži) - přerovský srdcař stál i ve třetí sezoně na prvoligové lavičce Zubrů a potřetí uspěl. Společně s Kamilem Přecechtělem dovedl tým na páté místo po základní části, což je nejlepší umístění od návratu Přerova do druhé nejvyšší soutěže.

David Chuda (1. FC Viktorie Přerov) – jako šéftrenér mládeže dosáhl jako hlavní kouč největšího úspěchu s výběrem Přerova do 17 let, který ovládl divizi mladšího dorostu.

Martin Kašpar (TK Precheza Přerov) – trenér družstva dorostu a trojnásobné mistryně Evropy a vicemistryně světa Lindy Noskové.

Roman Matějka (FK Kozlovice) – před sezonou se vrátil k divizním fotbalistům Kozlovic, aby dovedl tým k historicky nejlepšímu umístění. Tím je 2. místo v Moravskoslezské divizi E, tým byl navíc kousek od titulu a postupu do MSFL.

Radek a Jiří Otáhalovi (KVP Přerov) – bratrská trenérská dvojice dotáhla vodní pólisty Přerova k obhajobě titulu mistra republiky.

Richard Švehlík (1. FC Viktorie Přerov) – vrátil se ke kormidlu A-týmu fotbalistů Přerova a vytáhl tým z krajského přeboru zpět do divize.

Aleš Verlík (HC Zubr Přerov, starší dorost) – úspěšný trenér mládeže dovedl starší dorost Zubrů až do vysněné extraligy juniorů.

Radim Vlček (Volejbal Přerov) – mimo jiné i asistent trenéra ženské reprezentace se v Přerově snaží coby hlavní kouč nastartovat novou éru ženského volejbalu. Zajímavě poskládaný tým dostal v minulé sezoně do play-off, v listopadu pak vybojoval historickou účast ve Final Four Českého poháru.

Pavel Vychodil (Veslařský klub Přerov) – trenér juniorských mistrů světa i Evropy Valentýny Kolářové a Tomáše Šišmy, juniorského reprezentanta Tomáše Jelínka a dorosteneckých reprezentantů Tomáše Gajduška a Martina Sedláka.