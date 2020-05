V roce 1995 zářil v Přerově ženský basketbal. V sezoně 1994/1995 ještě pod názvem Spartak PS Přerov se tým kolem jmen jako Prinkeová, Dočkalová, Stejskalová či Běhalová radoval z fantastických bronzových medailí.

Tým, který nejprve musel o play-off bojovat, postupně přivedl do sportovní haly u zimního stadionu rekordní návštěvy. Duely sledovalo přes šest set lidí a pořadatelé některé fanoušky nemohli do haly pustit.

Přerovanky ve čtvrtfinále vyřadily Strakonice. Semifinálový nezdar s USK Praha si pak vynahradily v dramatické sérii o bronz. V posledním pátém zápase na palubovce soupeřek z KP Brno Hanačky zvítězily o bod v prodloužení a postaraly se tak o historický milník.

„Hala vřela. Rozuzlení bylo jako z hororové učebnice basketbalu,“ psalo Nové Přerovsko 7. dubna 1995. Autor tehdy nenechal bez povšimnutí ani faux pas, kterého se dopustil brněnský tým.

„Trenér Pospíšil opustil bojiště, aniž by někomu ze soupeřů podal sportovně ruku. Další kaňku na utkání vyrobili pořadatelé. Když na boku plochy byla přerovská děvčata osprchována šampaňským, musel pokapanou podlahu setřít prezident BK Prinke a vedoucí družstva Kučera. No, ostuda jako Brno,“ dočetli se čtenáři.

Úspěch to nicméně byl tak velký, že městská rada Přerova se před 25 lety vůbec poprvé rozhodla pro netradiční krok. Kromě příspěvku na činnost schválila pro přerovské ženy za bronz podmíněnou odměnu 25 tisíc korun.

A to ženský basketbal v Přerově ty největší úspěchy čekaly na přelomu tisíciletí.

Tenis je s Přerovem spjatý už navždy a v roce 1995 o sobě dával vědět také. A věřte nebo ne, zasluhoval se o to v snad nejvyšší míře teprve šestnáctiletý Radek Štěpánek. Ten v mládežnických letech hájil přerovské barvy.

Nové Přerovsko tak komentovalo jeho úspěchy na juniorském světovém okruhu, ale také první velké Štěpánkovy duely v Davis Cupu (tom juniorském) či povedené vystoupení mladé naděje v barvách extraligového B-týmu Přerova.

Mimochodem, pozornosti objektivů fotografů týdeníku Jiřího Vojzoly a Jaroslava Blaťáka neunikly ani tenisové radovánky tehdejšího premiéra České republiky Václava Klause na přerovské antuce.

Už před 25 lety byste v Novém Přerovsku našli známé tváře i dnes aktivních přerovských sportovních osobností. Týdeník informoval třeba o prvních úspěších cyklisty Aleše Procházky, dnešního pořadatele Author Šela Marathonu. Na horském kole prostě válel.

Vidět byl pochopitelně také autokros. Nádherný snímek Romana Kočího ukazuje neúspěch domácího jezdce Karla Havla. Hned za jeho ve finále odstavenou buginou zrovna navíc provádí s autem „kotrmelce“ i dnes nestárnoucí legenda Jaroslav Hošek.

Dnes sedminásobný Ironman, před čtvrtstoletím nadějný český triatlonista. Jaroslav Hýzl v únoru 1995 odcestoval na soustředění na Kypr. To však skončilo jedním velkým fiaskem. Místo měsíčního pobytu se Hýzl domů vrátil o tři týdny dříve.

Reprezentantům totiž v Limassolu nebyly vytvořeny ideální podmínky k tréninku. A mohli za to čeští pořadatelé celé akce.

„V zajištěném hotelu totiž sice byl slíbený bazén, ovšem typicky zaoblený pro účely rekreace,“ napsalo Nové Přerovsko.

Problémů ale bylo mnohem víc, což nám po více než 25 letech prozradil sám Jaroslav Hýzl.

„Poprvé jsem se dostal někam, kde se jezdilo po opačné straně. No hrůza, navíc tam řidiči vůbec neznali cyklisty,“ vzpomíná Ironman. Ani to ale není vše.

„Navíc jsem pak čekal čtrnáct a půl hodiny na letišti na odlet domů. Byl problém s přebookováním letenky. Chodila tam ozbrojená hlídka se samopaly a snad desetkrát mě legitimovali,“ dodal Hýzl.

Začátky jsou zkrátka často velmi těžké.

Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na přerovský hokej. Ten se po sezoně 1994/1995 dočkal rychlého návratu do 1. ligy. V roce 1995 tak oslavil postup a následně započal stříbrnou prvoligovou sezonu pod vedením trenéra Miloše Říhy.

„Chceme v každém zápase hrát dobrý hokej a vyhrát,“ hlásal ambiciózní kouč.

Za Meo v té době nastupovali třeba brankáři Richard Hrazdira a Martin Vojtek, v útoku Karel Plášek, Miroslavové Chalánek a Stavjaňa, Josef Duchoslav či obránce Antonín Plánovský.

Přerované váleli a v roce 1995 patřili mezi adepty na postup do extraligy.

„Když si uvědomím, jaké to bylo, když jsem do Přerova přišel, a jaké je to teď, klobouk dolů. Všechna sportoviště v okolí zimního stadionu jsou nám k dispozici, vybudovala se nová šatna s bazénem, rovněž regenerace na stadionu,“ pochvaloval si tehdejší skvělé podmínky Miloš Říha. Jedinou mezeru viděl v roce 1995 v práci s mládeží. Také zde je vidět, jak velký posun přerovský hokej udělal.

Zlaté hokejové časy ve městě jako by podtrhla návštěva „krále“. Byl srpen 1995 a Jaromír Jágr nastoupil v exhibičním utkání v přerovském dresu proti hokejistům Zlína.

Před čtyřmi a půl tisíci diváků pomohl k výhře 6:5 a Nové Přerovsko pochopitelně bylo u toho. Na jeho titulní straně dokonce pak nechyběl Jágrův podpis a věnování čtenářům.

„Byl jsem malý kluk, seděl jsem tu na tribuně s tátou, přijeli jsme se podívat na Jágra. Vím, že tehdy tady vyhořela rolba, ten moment si dobře pamatuji, museli ji tehdy hasit,“ zavzpomínal pro Deník Radomír Pala, který se tak v únoru 2018 mohl s legendou potkat v soutěžním prvoligovém utkání.

Trošku symbolický je i závěr roku 1995. Před 25 lety sužovala Českou republiku chřipková epidemie, která dokonce ovlivnila hokejové dění. Třeba mužský A-tým Přerova musel odložit duel s Hradcem Králové. Přerovští junioři zase nehráli s Třebíčí.