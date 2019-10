Sympaticky zaplněná tělocvična SŠT v Kouřílkově ulici ještě před utkáním s B-týmem prvoligového Havířova minutou ticha uctila nedávno zesnulého dlouholetého trenéra Libora Vrtěla.

V samotném zápase pak Přerovanky po vyrovnané první polovině duel prakticky rozhodly ve třetí čtvrtině. Zvýšená úspěšnost střelby z pole znamenala před závěrečným dějstvím vedení 51:39, které už si domácí ve čtvrté čtvrtině pohlídali a zvítězili 60:51.

„Byla tam trocha nervozity, myslím, že všechny jsme to na sobě trošku pocítily. Co se týče hry, všechny si teprve sedáme. Já se například učím post, na kterém jsem v životě nehrála, takže už to je pro mě těžké, plus fanoušci a domácí atmosféra,“ prozradila po utkání Kateřina Kadlčáková, jedna z většiny zkušených hráček, které se v Přerově po letech sešly v jednom týmu a vrátily město na mapu ženského basketbalu.

„Už minulý rok se to začalo dávat dohromady. Pak pár holek zase řešilo rodinné záležitosti. Nakonec se to sešlo letos. Díky Monči Verlíkové se to podařilo a my jsme za to rády,“ zmínila Kadlčáková zásluhy Verlíkové, bývalé hráčky KP Brno či Banské Bystrice ve slovenské extralize.

Přerovanky tak zůstaly po výhře 67:54 v Ostravě nad tamním Basketem a povedené domácí premiéře stoprocentní. Pomýšlet zatím mohou na nejvyšší patra Severomoravské ligy.

TBS Přerov – BK Havířov B 60:59 (19:20, 36:34, 51:39)

Přerov v nejvyšší soutěži žen:

1961/1962 – 11. místo (sestup)

1963/1964 – 10. místo

1964/1065 – 12. místo (sestup)

1970/1971 – 12. místo (sestup)

1994/1995 – 3. místo

1995/1996 – 9. místo

1996/1997 – 8. místo

1997/1998 – 7. místo

1998/1999 – 2. místo

1999/2000 – 2. místo

2000/2001 – 3. místo

2001/2002 – 7. místo

2002/2003 – 8. místo (sestup)

