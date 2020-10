Kategorie mladších žaček se hrála v sobotu ve třech skupinách po třech účastnících. Poslední družstva ve skupině byla zařazena přímo do nejslabší trojice. Osud tomu chtěl, že se v souboji o účast mezi nejlepšími utkaly přerovské áčko a béčko. Po napínavém průběhu vyhrál 2:1 o chloupek lepší A tým. Ten bude už v neděli hrát v Uničově první kolo. Béčko sehraje ve stejném termínu turnaj v tělocvičně ZŠ Velká Dlážka.

„Budeme hrát o medaile v krajském přeboru. Holky hrály dobře a zlepšovaly se zápas od zápasu. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, tak nejstabilnější výkony předvedly Michaela Komínková, Alice Švestková a Nela Urbánková. Ale musím podotknout, že ostatní hráčky také bojovaly a příležitost zahrát si dostaly úplně všechny,“ zhodnotil na závěr trenér Jaroslav Matěj.

Neděle pak patřila starším žákyním. Zde se představilo 16 účastníků rozdělených do čtyř skupin. Domácí áčko i béčko své skupiny bezpečně vyhrály, a tím si vybojovaly postup do elitní čtveřice.

K výkonům Přerova A uvedl jeho kouč Radim Smejkal toto: „Postupně jde naše hra i organizace na hřišti nahoru. Ještě však vyrábíme na můj vkus hodně zbytečných chyb. Stále máme na čem pracovat.“

Křest si odbyly i mladší žákyně, které v této kategorii budou hrát jako Přerov C. Přestože to bylo jejich první setkání s horním podáním, ostudu neudělaly. Důkazem nadšení a příkladné bojovnosti je výsledek s favorizovaným Prostějovem, s nímž dokázaly držet krok, a dokonce až do 20. bodu vedly. První kolo krajského přeboru starších žaček se má hrát 7. listopadu. Jak to ale nakonec bude, těžko odhadovat.

Představitelé krajského volejbalu předávali při kvalifikačním turnaji medaile za minulou sezónu. Bronzové v kategorii kadetek přebíraly přerovské starší žákyně, které tuto soutěž hrají kvůli větší herní vytíženosti. Pro stříbro si došly Juniorky B, koučované Dominikou Crhovou. A na závěr přišlo to nejlepší. Za první místa v krajském přeboru dostaly zlaté medaile starší i mladší žačky. Škoda, že se na předávání nedostavil nikdo z vedení přerovského klubu.

STANISLAV ŠMIDÁK