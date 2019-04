Ženy FBC Přerov totiž po perfektním finiši ve 2. lize žen okupují před posledním hracím dnem druhou příčku. Ta by jim stačila k automatickému postupu do vyšší soutěže, zvítězí totiž B-tým extraligové Olomouce, který druhou nejvyšší soutěž administrativně hrát nemůže.

„Momentálně jsme na postupové druhé příčce, uvidíme, jak to dopadne příští týden, potom budeme jednat o tom, jestli přihlásíme druhou nejvyšší soutěž, nebo ne. Záleží jen na Olomouci a Havířovu, jak to dopadne mezi nimi,“ upřesnil trenér žen Přerova Jaromír Kubáč.

Jeho tým už totiž má hotovo. V sobotním víkendovém dvojutkání Přerovanky shodně poměrem 11:1 deklasovaly šestou Opavu i poslední celek tabulky Nový Jičín/Frenštát. Vysoké výhry tak jen podtrhly skvělou sezonu přerovských žen.

„Postupem času se naše forma paradoxně zvedala. Dneska to byl absolutně týmový výkon, super,“ pochvalovala si brankářka Přerova Lenka Dvořáková.

HRAJEME JEN PRO RADOST

Podobně se za ročníkem ohlédl také hlavní kouč. „Určitě jsem spokojený. Některé zápasy se nám úplně nepovedly, bylo tam pár zbytečných remíz, jedna nebo dvě zbytečné prohry. Ale celkově sezona dopadla na výbornou, hrajeme to jen pro radost,“ připomněl Jaromír Kubáč.

Ve druhé nejvyšší soutěži – 1. lize, která je rozdělena na východní a západní skupinu – už by ale úroveň florbalu šla nahoru. Do Přerova by mohly dorazit týmy jako IBK Hradec Králové, Ossiko Třinec, Florbal Vsetín či SK Jihlava.

„Určitě by to chtělo sehnat pár hráček, doplnit kádr, začít víc a lépe trénovat. Vše je to ale zatím spekulativní,“ nechce Jaromír Kubáč předbíhat.

„První ligu moc nesleduji, ale výkonnostně by to určitě bylo náročnější. V týmu jsme to ještě moc neřešili, záleželo by, jak vše dopadne,“ přidává se gólmanka Dvořáková.

ZKUŠENOSTI PŘEROVANKY MAJÍ

Tým přerovských žen je převážně tvořen zkušenými hráčkami kolem Jany Hrčkové, Terezy Oujezdské, Veroniky Slaninové a dalších florbalistek, které už si v minulosti 1. ligu zahrály. FBC Přerov má však také širokou mládežnickou základnu, které by možnost zahrát si druhou nejvyšší soutěž rozhodně slušela. Vždyť nejproduktivnější přerovskou ženou letos byla teprve dvacetiletá Markéta Šrámková (22 utkání, 29+11).

„Teď momentálně jsou to z devadesáti procent zkušenější hráčky, je tam pár méně zkušených, zbytek jsme doplňovali juniorkami. Pět nebo šest si jich zahrálo s ženami. Podaly dobré výkony, první liga by jim také prospěla,“ má jasno Jaromír Kubáč.

Jak vše dopadne, se dozvíme již v sobotu. Třetí Havířov ztrácí na Přerov pět bodů, k dispozici má dvě utkání. První sehraje proti vedoucí Olomouci a právě zde se má lámat chleba. Druhý duel proti jedenácté Kopřivnici by pro Havířov měl být pouze formalitou.

Pořadí týmů:

1. FBS Olomouc B (22 zápasů/55 bodů), 2. FBC Přerov (24/54), 3. Exelsior Havířov (22/49), 4. FBC ČPP BG Ostrava B (22/44), 5. Tempish Vítkovice B (24/43), 6. P.E.M.A. Opava (24/32), 7. Paskov (24/31), 8. Rožnov p. R. (22/28), 9. SK K2 Prostějov (24/27), 10. Bílovec (22/24), 11. Kopřivnice (22/17), 12. Šumperk (22/11), Nový Jičín/Frenštát (24/11).