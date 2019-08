„Byl to krásný a rychlý závod. Vyhráli jsme šampionát už desetkrát, jsem tak šťastný,“ zářil Stubbe v cíli radostí.

Ve finálové jízdě sice na začátku jel druhý za Thomasem Anacletem, ve třetím kole se však před Francouze krásně dostal a prvenství už nepustil. Anacleta navíc kolo před koncem potkaly technické problémy, díky nimž se na bronzový stupínek posunul Čech Zdeněk Antony. Druhý dojel Holanďan Bartelen.

KONČILO SE AŽ VEČER

Víkendové zápolení v „údolí mamutů“ tradičně vyvrcholilo v neděli, odpolední semifinálové a finálové jízdy však začaly s více než hodinovým zpožděním. Na vině byly časté kolize, o které ani tentokrát nebyla nouze. Celá akce tak nezvykle končila až ve večerních hodinách.

Vavříny kromě Němce Stubbeho se speciálem Alfa Racing přerovského konstruktéra Ladislava Hanáka v Přerově vybojovali Rus Matvey Furazhkin v divizi Touring Autocross, Bart van der Putten z Holandska v třídě Junior Buggy, české barvy pak slavily v kategorii Kartcross díky Petru Doležalovi a v Buggy 1600 zásluhou Petra Nikodéma.

„Závod začal ne úplně ideálně, pak jsem ale cítil, že mu (Mercierovi, pozn. red.) začíná pomalu vadnout motor. Mně zase odcházela převodovka, čtyřikrát mi tam spadl špatný kvalt. Jemu to naštěstí pro mě odešlo ve správný čas. To je motosport a hlavně autokros,“ ohlížel se Nikodém v cíli.

Český jezdec tak navázal na loňský přerovský triumf a je ve vedení celého seriálu už s dvacetibodovým náskokem na Francouze Merciera. „Teď si můžeme jen užívat, tohle je to, co jsme potřebovali a bude se nám lépe spát do příštího závodu mistrovství Evropy,“ dodal závodník.

Program o víkendu fanouškům zpestřilo také vystoupení zpěvačky Olgy Lounové nebo Železného Zekona.

Stupně vítězů na ME v Přerově:

Super Buggy: 1. Bernd Stubbe (GER), 2. Mike Bartelen (NLD), 3. Zdeněk Antony

Buggy 1600: 1. Petr Nikodém, 2. Markus Wibbeler (GER), 3. Vincent Mercier (FRA)

Junior Buggy: 1. Bart van der Putten (NLD), 2. Ondřej Medlík, 3. Jakub Novotný

Kartcross: 1. Petr Doležal, 2. Adam Kotaška, 3. Jiří Rezek

Touring Autocross: 1. Matvey Furazhkin (RUS), 2. Otakar Výborný, 3. Jan Bartoš