Přerovské bowlingové ligy mají za sebou další úspěšný ročník. Amatérské soutěže vyvrcholily v sobotu 15. dubna v herně TrumfCentra a v 1. lize došlo k velké události. Tým Pomalá rota totiž triumfoval potřetí za sebou a získal tak zlatý hattrick.

Přerovské bowlingové ligy se hrály i v roce 2023. Medailisté 2. ligy | Foto: se svolením Přerovské bowlingové ligy

Hegemon posledních let zvítězil v sestavě Soukupová, Odložilíková, Kiš, Zavadil a Kočí. Zapotil se pouze ve čtvrtfinále s celkem Beton, kde otáčel z nepříznivého stavu 2:4. Pak už to ale byla spanilá jízda.

Na druhém místě skončil tým Potoka 2, v zápase o bronz dominovala Nízká hladina, brambora zbyla na borce z týmu Rullanda.

Přerovské bowlingové ligy se hrály i v roce 2023. Tým Pomalá rotaZdroj: se svolením Přerovské bowlingové ligy

Ve 2. lize v semifinále svedli boj o postup do 1. ligy týmy Myblka a Lokotka (5:3) a Game over proti celku Horec (5:3). Tým Myblka pak v utkání o mistra 2. ligy porazil Game over poměrem 5:2. Bronz brala Lokotka.

Nejlepší týmový nához roku zaznamenal tým Rullanda (616 bodů), v jednotlivcích se zadařilo organizátorovi ligy Davidu Kajnarovi výkonem 266 bodů.

Přerovské bowlingové ligy se hrály i v roce 2023.Zdroj: se svolením Přerovské bowlingové ligy

Další, v pořadí již 17. ročník, začne v herně Trumfcentra letos na podzim.

Bowling v Přerově pamatuje mistry republiky i turnaje dětí

Chcete si zahrát bowlingovou ligu?

Nebaví vás jen tak si házet a chcete zažít trošku soupeření a adrenalinu? Pro vás je tu Přerovská bowlingová liga, která má v herně TrumfCentra více než patnáctiletou tradici. Tým musí mít minimálně tři a maximálně osm hráčů. Pro více informací napište na kaano@seznam.cz nebo se zastavte přímo do herny TrumfCentra (Trávník 29).