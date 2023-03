Míša Dlouhá odchází do Spojených států, kde ji čeká nevšední angažmá spojené se studiem na univerzitě. Ne každému se tato možnost naskytne. „Byl to odmalička můj sen,“ přiznává 19letá volejbalistka, která do Přerova zamířila z Pardubic.

Emoce ji dostihly, po zápase s Prostějovem byly vidět i slzičky. „Bylo to těžké. Celý zápas jsem si to neuvědomovala, ale měla jsem tady kamarády ze školy, kteří na nás chodí od začátku, co jsem v Přerově na gymnáziu. Takže to bylo smutné,“ přiznala Dlouhá. „Hrozně rychle to uteklo. Vůbec jsem nečekala, že to bude tak rychlé,“ pokrčila rameny.

Hodnocení sezony. Podívejte se, jak se Zubřice loučily s fanoušky

Příští sezona? Přerov půjde nahoru

Přerovanky skončily v extralize předposlední. Zachránily se, ale do play-off se nepodívají. Po loňské extrémně nevydařené sezoně však jde o zlepšení a Zubřice chtějí v následujícím ročníku zpátky minimálně do elitní osmičky. Už ale bez Michaely Dlouhé.

„Jsem moc šťastná z toho, jaký tým máme. Jsme kamarádky, podnikáme toho spolu strašně moc a je to úžasné. I když nám to na hřišti občas nešlo, myslím, že holky v další sezoně budou úžasný tým a povedou si hodně dobře,“ věří Dlouhá.

Ve Spojených státech je volejbal univerzitním sportem a momentálně tak blokařka Přerova vybírá, kterou školu zvolí.

„Před dvěma lety mi napsal agent, jestli bych chtěla jít do Ameriky. Byl to můj sen odmalička, ještě než jsem začala hrát volejbal. Napsala jsem mu okamžitě, že by mě to samozřejmě zajímalo,“ popisuje, jaká cesta pro volejbalistky z tuzemska vede až za moře.

Rozhodla se tedy, že půjde za svým snem. Co to obnášelo? Například dva roky jasně stanovené přípravy.

„Po sezoně jsem měla kondiční tréninky, kvůli škole jsem zase dělala testy, které jsem absolvovala už minulý rok, abych se teď mohla soustředit na maturitu,“ prozradila Michaela Dlouhá.

Vítězný pokřik? Nepamatuju si ho. Vymyslíme nový, říká Zubřice Dlouhá

Bez servisu ani ránu

Nyní je v kontaktu s americkými trenéry a vybírá si univerzitu. Podmínky jsou rozdílné, jisté ale je, že ji čeká odlišný styl volejbalu. Za mořem například místo blokařek podávají libera. O oblíbený servis, který během sezony trápil nejeden extraligový tým, by Michaela Dlouhá nerada přišla.

„Už jsem se ptala trenérů, jestli bych mohla podávat, doufám, že to půjde. Domlouváme se. No a hlavně teda musím zlepšit hru v poli,“ usmála se sympatická blondýnka.

Důležitou roli během angažmá v zámoří samozřejmě bude hrát i vzdělání. „Univerzity to mají ve Spojených státech trošku jinak. Každá má o dost více oborů než tady v Česku. Není to s výběrem tak složité, já bych chtěla studovat marketing a management. To je tam skoro na každé škole,“ nastínila Michaela Dlouhá.

Dá se říci, že se vydá po stopách další bývalé blokařky Přerova. Magdaléna Jehlářová se za mořem stala jednou nejlepších hráček v rámci slavné NCAA a dotáhla to až do ženské reprezentace. Prosila Míša Magdu o cenné rady?

„Bavily jsme se chvíli, když byla v Přerově. Ještě jí chci napsat, teď toho ale bylo moc, tak jsem to zatím nestihla,“ prozradila.

Vysněnou univerzitu nicméně prý nemá. „Než jsem něco začala hledat, byla to Havaj. Teď mi ale na tom tolik nezáleží, hlavně ať si ty čtyři roky užiju,“ uzavřela Michaela Dlouhá.