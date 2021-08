Brianno, jaké jsou vaše první dojmy po příletu do Česka?

Jsem nadšená, že jsem tady. Po týdnu tréninku musím říct, že je super sledovat další holky při hře, poznávat je, poznávat město. Přerov je malý, ale takový osobní a všichni jsou zatím velice milí.

Co říkáte na váš nový tým?

V týmu je spousta talentu. Trenér působí velice solidně, vypadá to, že ví, co dělá. Věřím, že to bude dobrá sezona.

A Přerov už jste si tedy stihla prohlédnout?

Jo, prošli jsme si celé město. Od našeho bytu je to na halu krásná cesta, chodíme parkem a přes řeku. Působí to na mě jako malé a milé město, nic rušného (úsměv).

Vy jste naposledy působila na Kanárských ostrovech ve druhé španělské lize. Bude to pro vás velký skok?

Je to velký rozdíl. Druhá liga ve Španělsku byla plná talentovaných hráček, které však byly většinou malé. Takže to bylo hodně o chytré hře. Co jsem zatím viděla, tak v extralize bude hodně fyzicky dobře vybavených hráček. Bude to více o síle.

Jaké máte očekávání od nadcházející sezony?

To je zatím těžké říct. Zatím jsem neměla žádnou konfrontaci. První sparringy hodně napoví. Musíme poskládat dohromady kousky tak, aby tým hrál jako celek.

Bydlíte v bytě s Američankou a Kanaďankou. Jste ráda? Jak jste si sedly?

Zatím spolu vycházíme skvěle. Samozřejmě je skvělé, když tady máte dvě anglicky mluvící spolubydlící, se kterými vše společně prožíváte. Přeci jen jde také o rozdílnou kulturu. Je fajn, že obě také chtějí poznávat nové země.

Ve vašem životopise je jedna zajímavá položka. Sezonu jste strávila v Kosovu, jaká to byla zkušenost?

To ano (usmívá se). Byla to moje první zahraniční zkušenost. Bylo to až drasticky odlišné oproti Spojeným státům. Rozhodně jsem si to ale užila. Vyhráli jsme titul, chodilo hodně fanoušků. Kosovo ve mně vlastně zažehlo touhu pokračovat v profesionálním volejbalu.

A co život v Kosovu?

Život v Kosovu je jiný. Je to chudá země, takže to nebylo nic luxusního, nic krásného, ale potkala jsem tam ty nejštědřejší lidi v životě. Všichni byli velmi laskaví a milí, udělali by cokoliv, aby vám pomohli. Nejen ti z týmu, ale i domorodci.

Na co tradičně českého se těšíte?

Slyšela jsem spoustu pozitivních věcí o českém pivu (směje se). Taky miluji jídlo, vyzkouším všechno možné. Těším se, až uvidím Prahu nebo Brno. Jsem otevřená různým věcem.

Radim Vlček o amerických posilách a Brianně: „Postupně se zapracovávají do týmu. Za mě zatím splňují to, co jsme očekávali. Něco musí ještě dotrénovat, protože byly dlouho bez šestkového volejbalu. Čas ukáže, jestli naplní naše očekávání do sezony. Zatím jde ale o skvělou spolupráci. Jsou lidské, sympatické a přizpůsobivé, to mě těší. U Brianny je super, že má výškové propozice, které chceme. Ona i Alicia jsou vysokými hráčkami. Brianna je využitelná na dvou postech – univerzálce a smeči. Já bych preferoval, aby hrála na smeči.“

Brianna Gardnerová

Narozena: 29. dubna 1996 v Montclaire, Kalifornie

Výška: 188 cm

Váha: 73 kg

Pozice: smečařka, univerzálka

Kariéra: University of Montana, University of Houston (USA), KV Drita Gjilan (Kosovo), TeamBU Wessex, Fedes Ascensores La Laguna (Španělsko), Přerov