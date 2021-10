Hlavní pozornost se upírá k finále mužských osem, které startuje v pravé poledne. Letos jsme měli možnost fandit i přerovských barvám právě v tomto hlavní závodě. Do pětičlenného finále se probojovaly dvě osmy Slavie Praha – jedna „čistá“, tedy složená pouze ze závodníků Slavie. Ve druhé byli tři závodníci Veslařského klubu Přerov – Tomáš Gajdušek, Martin Sedlák a Tomáš Šišma.

Kdo veslování sleduje, tam mu může přijít divné, že posledně jmenovaný Tomáš Šišma jel za Přerov, když od jara vesluje v pražské Dukle. Tuto možnost měl kvůli změně v organizaci závodů, závodníci Dukly totiž jeli za své mateřské kluby.

Přerovští veslaři projevili svou vysokou úroveň a pomohli Slavii v tomto závodě k výbornému druhému místu.

Mistrovství České republiky ve sprintu

Od pátku 24. září hostila račická veslařská dráha dva podniky. V pátek to bylo MČR ve veslařském sprintu. Sprint se ve veslování jezdí na 500 metrů (oproti tradiční dvoukilometrové trati).

Veslařský klub Přerov neměl na závodech početné zastoupení, ale jeho závodníci posbírali kompletní sbírku medailí. Jan Příkopa je v dorostenecké kategorii prvním rokem a už se dostal do reprezentace. Protože v Přerově zůstal v kategorii sám, sáhli po něm veslaři z Děčína.

Honza s nimi usedl do párové i nepárové čtyřky a po stříbru z párovky si na nepárovce dovesloval pro medaili nejcennější – zlatou! Na skifu se taky Honza probil do šestičlenného finále, kde dojel na vynikajícím 4. místě.

Co se týká počtu medailí, byl z Přerova nejúspěšnější Martin Sedlák. Martin jezdí většinou v posádkách společně s Tomášem Gajduškem. Oba jsou věkem junioři, ale byli ostaršeni do mužské kategorie, takže jejich konkurence byla o to větší. Martin s Tomášem spolu ve sprintu vybojovali dvě stříbrné medaile.

Velmi cenné je stříbro ze dvojky – jejich srdcové nepárové disciplíny. Porazili je pouze účastníci olympijských her Jakub Podrazil s Lukášem Helešicem.

Že jsou kluci univerzální, dokázali stříbrem z párového dvojskifu. Martin Sedlák projevil přání vyzkoušet si na sprintu i individuálního skifa - vyhrál svou rozjížďku a ve finále dojel na třetím místě.

Oba jmenovaní patří k oporám české juniorské reprezentace a na začátku října se zúčastní v německém Mnichově Mistrovství Evropy.

Medaile z MČR družstev

Závěr září patřil mistrovstvím České republiky družstev. Z Přerova se probojovaly mezi dvanáct nejúspěšnějších klubů v dané kategorii pouze mladší žačky. Trenér Tomáš Maňák nominoval na závody pouze dvě děvčata – Magdalenu Kožuchovou a Elišku Pavlicovou.

Holky spolu na dvojskifu dokázaly na červnovém MČR vybojovat stříbrné medaile. Svou kvalitu děvčata potvrdila postupem do finále jak na uvedeném dvojskifu, tak Eliška i na skifu. Dvojskif skončil „bramborový“ tedy těsně pod stupni vítězek, na skifu dojela Eliška šestá.

V mužské kategorii složil dvojskif Tomáš Šišma (přerovský odchovanec závodící v Dukle Praha) a Martin Sedlák. Velcí chlapi a současně velké naděje českého veslování tuto premiéru zvládli dokonale a přesvědčivě zvítězili.

Autor: Pavel Vychodil