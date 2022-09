Přerovské tenisové mládí září doma i v Evropě

Famózní 17letá Linda Nosková dělá na US Opem přerovskému tenisu ve světě, další nadějné hráčky zase na menší – tuzemské či evropské scéně. Gabriela Škrabalová, studentka Gymnázia Jakuba Škody, vybojovala bronz na mistrovství České republiky žen. Lucie Slaměníková uspěla na mezinárodních turnajích do 14 i do 16 let.

Tenistka TK Precheza Přerov Gabriela Škrabalová | Foto: Archiv TK Precheza Přerov