Co se Sacamirovi stalo?

„Bohužel se letos s problémy potýká už od jara. Špatně našlápl, našel nějakou díru nebo něco. Říkali jsme si, že vyběhneme později, ale před třetí kvalifikací se zranil Honza Faltejsek, se kterým jsme byli domluvení. Bylo to narychlo, nesehnali jsme tehdy adekvátní náhradu. Minulý týden se zranění bohužel obnovilo. Tak jsme se rozhodli, že letos startovat nebudeme a dáme koníka do pořádku na příští rok. Ještě jsme nebyli na podrobném vyšetření, noha už vypadá trošku jinak, než minulý týden, ale bohužel ta pauza v tréninku… Už bychom ho na Velkou pardubickou nedokázali adekvátně připravit. Tak jsme se rozhodli sezonu vynechat.“

Velká se běží 13. října, žádná šance nebo naděje už pro blížící se ročník není?

„Ne, ne, už jsme to opravdu odpískali. Tréninkový výpadek bude v řádu týdnů. Do takového dostihu, jako je Velká pardubická, musí být kůň stoprocentně fit a připravený. Nechceme nic riskovat. Radši ho pořádně vyléčíme na příští rok.“

Šlo by při uspěchání návratu o zbytečné riziko?

„Jasně. On v kariéře nemá tolik startů, je relativně pošetřený. Letos máme celkově jakoby smůlu na zranění ve stáji. Sako to odstartoval a vrátilo se mu to v nejméně vhodnou dobu. Jak celou kariéru nelaboroval s nějakým zraněním, tak to letos přišlo. Jak se říká – po hodech přijde sračka. A přišla.“

Na jaře jste Sacamirovi ordinovali léčbu klidem, nebo jste museli na nějaký nějaký zákrok?

„Na chvíli jsme ho vyřadili z tréninku. Ne, že by jen stál, lehčí práce byla. Když se to uklidnilo, začal znovu pracovat a vypadalo to všechno dobře. Možná to je způsobeno tím, jak je u nás extrémní sucho? Těžko říct, co přesně se přihodilo, nevím. Jestli zase někde špatně stoupl? Probírali jsme to mockrát, ale na nic jsme nepřišli. Asi to chce trošku víc času.“

Faktem je, že kůň se může zranit kdekoliv, ne jenom v dostihu. Je to tak?

„Právě. I kvalifikace jsou hodně těžké dostihy, kůň na ně musí být připravený, nacválaný. A někdy se to tak sejde, bohužel.“