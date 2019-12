Už při pohledu na soupisky Přerova a Říčan bylo jasné, že Hanáci by měli mít navrch v utkáních mužů. Středočeský klub zase letos angažoval velice silné ženské osazenstvo v čele s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, aktuálně 42. hráčkou světa.

A očekávání se stoprocentně naplnila, i když nechybělo moc a přerovská Nikola Tomanová přiblížila svůj tým finále mnohem dříve. Až 717. hráčka okruhu WTA dokonale zaskočila Alexandrovovou, když ovládla první set a ve třetí sadě měla šanci jít do klíčového vedení. Nakonec po bitvě padla 7:5, 2:6 a 4:6.

„Čekali jsme, že aspoň jedna z holek může překvapit. Povrch je tady relativně rychlý a Tomanová na něm hraje velice dobře. Dobře servíruje a returnuje,“ řekl kapitán TK Precheza Přerov Petr Huťka mladší.

Nikola Tomanová s takto vysoce postavenou hráčkou na okruhu nikdy nehrála. „Jsem spokojená, byl to dobrý zápas. Měla jsem tam šance. Mohla jsem ve třetím setu jít na 3:0. To jsem ale nedotáhla, což byla škoda. Byla to ale velká zkušenost, nějaký rozdíl jsem ale nevnímala,“ prozradila Nikola Tomanová, která po boku Karolíny Kubáňové za stavu 3:3 nastoupila i do klíčové čtyřhry.

Nerozhodný stav rozsekly čtyřhry

Nádherná bitva královen letošního Zubr Cupu se zkušenější dvojicí Alexandrovová/Kolodzejová vypadala zpočátku na spanilou jízdu členky elitní světové padesátky a bývalé deblové juniorské grandslamové vítězky. „To bude rychlé,“ zamumlal i prostějovský kapitán Jaroslav Navrátil v ochozech.

Od stavu 0:5 v první sadě ale přerovský pár nevídaně zabral a druhý set ovládl jednoznačně 6:1. V super tie-breaku pak byl kousek od mečbolů, ty ale nakonec získaly stejně jako celé utkání hráčky Říčan. „Začaly pak hrát odvážněji, riskantněji. Bylo jasné, že v super tie-breaku půjde o to, kdo bude zase trošku odvážnější. Určitě taky z části rozhodly zkušenosti soupeřek, ty toho mají nahráno víc,“ hodnotil utkání Petr Huťka.

„Jsem zklamaná, naštvaná, ale jinak to byl super zápas. Mohly jsme lehce prohrát, hezky jsme ale zahrály druhý set,“ ohlédla se Nikola Tomanová.

Rozhodnout tak měly dva mužské debly. A pánská část přerovské soupisky potvrdila svou dominanci. Němec Pütz s Polákem Majchrzakem nedali šanci páru Gengel/Vozel, bylo srovnáno. Rozhodující bitvu pak podobně suverénně ovládli i Ukrajinec Stachovskij se Slovákem Kovalíkem, kteří přehráli Itala Luca Vanniho s Petrem Nouzou.

RPM Oáza Říčany – TK Precheza Přerov 4:5

Miriam Kolodziejová – Linda Nosková 6:2, 6:2

Filip Duda – Tim Puetz (GER) 4:6, 2:6

Jekatěrina Alexandrovová (RUS) – Nikola Tomanová 5:7, 6:2, 6:4

Marek Gengel – Sergej Stachovskij (UKR) 7:6(3), 6:7(6), 2:6

Thomas Fabbiano (ITA) – Kamil Majchrzak (POL) 3:6, 2:6

Luca Vanni (ITA) – Jozef Kovalík (SVK) 6:4, 6:3

Alexandrovová (RUS), Kolodziejová – Tomanová, Kubáňová 6:2, 1:6, 10:8

Gengel, Vocel – Puetz (GER), Majchrzak (POL) 2:6, 1:6

Vanni (ITA), Nouza – Stachovskij (UKR), Kovalík (SVK) 4:6, 3:6