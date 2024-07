Na konci června se v Bratislavě konalo juniorské mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Přerovský klub pod vedením trenéra Libora Šuláka vyslal rekordní počet závodníků. Byl to kanoista Vít Příkopa, kajakář Štěpán Valenta, kajakářka Laura Csomová a kanoistky Ema Wertheimerová a Tereza Jiskrová. Všichni reprezentanti závodili pouze v deblových posádkách.

Jednoznačně největší úspěch zaznamenali junioři Vít Příkopa s Martinem Nováčkem z Týna nad Vltavou, když si na kilometru dojeli pro senzační vítězství a zapsali se do dějin přerovské kanoistiky.

„V posledních 300 metrech jsme za to museli vzít, abychom se dostali dopředu a pojistili si vítězství. Sice jsme furt schytávali nějaké vlny, ale jsem rád, že nás to nerozhodilo z tempa a ten závod jsme odjeli opravdu kvalitně,” komentoval Vít Příkopa pro web kanoe.cz. „Stát na stupních a poslouchat hymnu je strašně silné. Já jsme o tom snil hodně dlouho a bylo to pro mě hodně emotivní,” popsal zážitek z vyhlašování Nováček.

V poloviční olympijské distanci se v podstatně větší konkurenci ve velice vyrovnaném závodě umístili na šestém místě.

Další finálové účasti

Štěpán Valenta společně s Jakubem Králem na kilometru během semifinále dlouho napínali diváky, jestli postoupí, ale po neuvěřitelně silném finiši se úspěšně probojovali do finále, kde se nakonec umístili na osmém místě.

Laura Csomová se představila v deblkajaku na 500metrové trati společně s Lucií Humhalovou. Děvčata se od začátku pohybovala na konci startovního pole, ale díky výborné druhé polovině závodu skončily na 7. místě.

Ema Wertheimerová a Tereza Jiskrová se objevily na 200 a 500 metrech v konkurenci starších dívek předváděli velice povedené výkony. Na obou tratích se dostaly do finále, na dvoustovce dojely na sedmém místě a na pětistovce se díky nepříjemnému losu, kdy se ocitly mezi dvěma největšími favoritkami, dojely na devátém místě.

Přerovští závodníci získali spoustu cenných zkušeností, ale s tvrdým tréninkem pokračují dále, protože zanedlouho se představí na mistrovství světa juniorů v bulharském Plovdivu.