Výprava Kanoe klubu Přerov čítala celkem 23 závodníků, kteří ukořistili 8 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí a k tomu další finálové účasti.

První sezónu mezi ženami Gabriela Hermély postříbřila na kilometru na deblkajaku s Adélou Házovou z Děčína a společně také na poloviční trati na čtyřkajaku s Reichovou a Telskou z USK Praha. V jednotlivkyních na 1000 a 200 metrů a na deblu na 500 metrů se umístila shodně čtvrtá.

Junior Vojtěch Neradil k bronzovému hattricku na singlkánoi přidal na obou delších tratích zlato na deblu se sezemickým Adamem Rudolfem. Ve sprintu na 200 metrů pak ve dvojici s Josefem Havlíkem mezi muži překvapili čtvrtou příčkou. Na obou vítězných deblových tratích si Neradil současně zajistil místo v národním týmu pro juniorský světový šampionát, který zkraje září hostí Portugalsko.

V kategorii kanoistek, v níž souhrnně startují juniorky společně s mladšími dívkami, Denisa Janáčková i přes svůj teprve dorostenecký věk triumfovala na 200 i 500 metrů a k tomu na deblu s Lenkou Kotkovou získaly stříbro na půlkilometrové a bronz na nejkratší vzdálenosti. V čistě přerovské čtyřkánoii s Terezou Jiskrovou a Monikou Vyoralovou pak v ženách dopádlovaly čtvrté.

Vojtěch Macháček v juniorech na kajaku zůstal na kilometru jak na singlu, tak na deblu s Danielem Bartoškou z Ústí nad Labem jen velmi těsně pod stupni vítězů.

Kajakář Albert Šimek mezi dorostenci skončil druhý jak na singlu na kilometru, tak s O. Hirschem a Kapounem z Kojetína a Floriánem z Děčína na čtyřkajaku na poloviční trati.

Macháček, Šimek, Kotková a Janáčková si svými výsledky zasloužili nominaci na regatu Olympijských nadějí pořádanou v polovině září v Račicích, na níž v českých barvách poměří síly s mládežnickou světovou špičkou..

Dorostenci Ondřej Neradil a Jan Novák na deblkánoi na 1000 metrů finišovali čtvrtí.

Vít Příkopa v žácích pozlatil s Martinem Nováčkem z Týna nad Vltavou deblkánoi na 500 metrů. Ve stejném závodě tak předčil bramborového Jana Němčáka s kojetínským Robinem Hirschem. Všichni jmenovaní přitom na téže trati zvítězili na čtyřkánoi.

Žačka Laura Csomová si na singlkajaku ke stříbru na 500 metrů připsala také čtvrté místo na 200 metrů. Na delší trati skončila čtvrtá Michaela Bílková a shodné umístění bylo oběma dívkám souzeno na čtyřkajaku s Filipi z Hranic a Hegedüsovou z Předměřic rovněž na půl kilometru.

Kajakářky Eliška Cigánková a Veronika Příkopová ve starších benjamínkách na 500 metrů shodně zvítězily každá ve své jízdě a společně na deblu si dojely pro stříbro.

Mladší benjamínka Julie Němčáková vybojovala na půl kilometrové trati na kajaku jednotlivkyň bronzovou medaili.

Pozadu nemohl zůstat ani trenér Libor Šulák, který se mezi veterány bramborově představil na singlkánoi.

V mužích se dařilo i přerovskému odchovanci Janu Macháčkovi, nyní hájícímu barvy Dukly Praha, kterému se podařilo získat na deblu bronz na kilometru a dokonce stříbro na čtyřkajaku na 500 metrů. Na singlu i deblu se pak probil do finále na 200 metrů.

Po krátkém odpočinku už přerovským závodníkům opět začala příprava, neboť v září v rámci českého poháru zamíří do Týna nad Vltavou a na Pastviny. Přerovský klub se současně těší na nové zájemce o kanoistiku. Pokud někoho zaujal tento krásný sport a chtěl by napodobit úspěšné olympioniky Dostála, Šloufa a Fuksu, může směle zavítat do loděnice.

Autor: Jakub Grmela