Klub z pražské Štvanice byl už před finále v roli velkého favorita. Přerovský klub svých osm titulů získal během slavné éry Jany Novotné či Jaroslava Navrátila z let 1982 – 1988. V samostatné české éře pak Přerov slavil dvakrát – v letech 1993 a 1996. Napodobit tyto úspěchy by pro TK Precheza znamenalo počin z říše snů.

„S finále jsme úplně nepočítali, bylo to pro nás velké překvapení. Je to pro nás velký úspěch. Titul by byl mega překvapení,“ nechal se slyšet kapitán Přerova Petr Huťka mladší.

Favorit si během středečního finále dle očekávání vzal rychlé vedení. Teprve patnáctiletá přerovská naděje Linda Nosková uhrála proti 133. hráčce světa Tereze Martincové pouze jeden gem.

„Hrát extraligu v patnácti není nejlehčí, ale za tu zkušenost jsem ráda. Můj výkon ale nebyl takový, jaký jsem si představovala. Povrch tady byl na mě až moc rychlý, nestíhala jsem od prvního míče,“ řekla Nosková v rozhovoru pro televizi Nova Sport.

Když sebemenší zaváhání nepřipustila ani olomoucká tenistka ve službách I. ČLTK Karolína Muchová, která přehrála Nikolu Tomanovou 6:1 a 6:3, bylo to už 3:0 na zápasy.

„Extraliga je super příprava. Jsem ráda, že jsem týmu přidala bod. Na to, že jsem toho moc odehraného teď neměla, tak jsem spokojena,“ připomněla Muchová svou přípravu na Tenerife pod novým kondičním trenérem Jaroslavem Blažkem.

ZÁPLETKU ODMÍTL ŠAFRÁNEK

Za stavu 3:0 pro pražský celek se čekalo, jak si povede o poznání silnější mužská část přerovské soupisky. Němec Pütz porazil český talent Jonáše Forejtka, jenže Ukrajinec Stachovskij po vyrovnané bitvě padl s Václavem Šafránkem, což se ukázalo jako klíčové.

„Finále vypadalo zprvu jednoznačně, ale věděli jsme, že zápasy mužské kategorie budou pro nás těžší. To se potvrdilo. Nakonec to pro nás možná zachránil Šafránek, který pro nás vybojoval trošku nečekaný bod,“ řekl generální manažer I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

Kdo ví, jak by vše dopadlo, kdyby došlo na mužské čtyřhry. Pražanům ale za stavu 4:1 stačilo uhrát bod, který dle očekávání získal ženský debl Hradecká/Martincová. Ten nedal šanci přerovské dvojici Kubáňová/Nosková.

TK Precheza Přerov je však pochopitelně spokojen s návratem na pozici vicemistra, který mu patřil naposledy v roce 2014.

„Samozřejmě, že se budeme snažit tyto výkony opakovat. Podnikli jsme tímto směrem už nějaké kroky. Myslím, že v semifinálové skupině se udržíme a možná zase budeme bojovat o finále,“ věří Petr Huťka mladší.

I.ČLTK Praha – TK PRECHEZA Přerov 5:2

Dvouhry: Tereza Martincová – Linda Nosková 6:0, 6:1

Jan Šátral – Dominik Kellovský 6:3, 6:2

Karolína Muchová – Nikola Tomanová 6:1, 6:3

Václav Šafránek – Sergij Stachovskij 7:6(2), 5:7, 6:4

Jonáš Forejtek – Tim Puetz 5:7, 4:6

Martin Kližan – Kamil Majchrzak 6:7(2), 6:1, 2:2, skreč Kližan

Čtyřhra: Hradecká, Martincová – Kubáňová, Nosková 6:0, 6:1