Stalo se již tradicí, že v tento lednový čas vrcholí přípravy projektu Nejúspěšnější sportovec roku, tentokrát za rok 2018.

V tomto období zvýší svou pozornost aktivní sportovci všech věkových kategorií, jejich trenéři, ale také funkcionáři, bez kterých by nemohl fungovat žádný sportovní klub.

Svou pozornost bystří také fanoušci a čtenáři Přerovského a hranického deníku a týdeníku Nové Přerovsko, kteří budou spolurozhodovat o konečných výsledcích této ankety, a především určí, kdo se stane „Sportovní hvězdou Deníku“.

Projekt letos zavítá hned do 40 měst naší republiky. Hlavním cílem je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na domácí i zahraniční scéně, a to v mnoha vyhlašovaných kategoriích – od mládeže až po veterány. Je nám ctí připomenout také slavné sportovní legendy a uvést je do síně slávy.

PŘEROV SE DOČKÁ 27. ÚNORA

Na Přerov připadlo letos datum 27. února. Městský dům bude ve středu od 18 hodin hostit slavnostní galavečer, který kromě Deníku pořádá také agentura Sport Action a Česká unie sportu.

Významným vyhlašovatelem jsou také města společně s krajskými úřady, bez jejichž práce a finanční podpory by se podobná akce nemohla uskutečnit. Tato spolupráce trvá již celých dvacet let a je důkazem významu této prestižní ankety.

NOMINUJTE SVÉ FAVORITY!

Již tradičně začínáme přípravou nominací do všech kategorií. A už zde budeme rádi za pomoc našich čtenářů, ale také činovníků všech přerovských sportovních oddílů.

Nominovat můžete jak jednotlivce, tak i kolektivy z řad přerovského sportovního dění – trenéry, veterány, osobnosti či zasloužilé sportovce. Tradičně budeme předávat i cenu „Krajánek roku“ pro Přerovana, který svých nynějších úspěchů dosahuje při reprezentaci jiného než přerovského oddílu.

– Návrhy na nominace zasílejte na e-mail sport.prerovsky@denik.cz

– Nominace uzavíráme již v pátek 18. ledna!

– V týdnu mezi 21. a 27. lednem zveřejníme finální nominace. V tištěném vydání Přerovského a hranického deníku i týdeníku Nové Přerovsko od té doby najdete hlasovací kupony pro „Sportovní hvězdu Deníku“. Ty nám vyplněné zašlete na adresu redakce Palackého 22, Přerov, 750 02.

– Ve čtvrtek 14. února ukončíme hlasování o „Sportovní hvězdu Deníku“.

– Ve středu 27. února se zdarma přijďte podívat do Městského domu na slavnostní vyhlášení oceněných. Vstupenky budou zdarma k dispozici v naší redakci a v Městském informačním centru v Městském domě.

Slavnostní večery mají vždy bohatý doprovodný program, kde nechybí zajímaví umělci. V letošním roce se mohou ocenění sportovci a diváci těšit například na Sabinu Křovákovou, vítězku Česko Slovenské SuperStar, nebo na špičkové artistické vystoupení Kláry Kaiserové a řadu regionálních talentů vybraných ze sportovních oddílů či tanečních klubů. Jako moderátoři se vystřídají Radek Šilhan (O2 TV) a Radek Jirgl.