Výborná zpráva pro milovníky tenisu. Mezinárodní turnaj ITF se v Přerově uskuteční i tento rok. A pozor. Nikoliv pouze ženský Zubr Cup s dotací 25 000 amerických dolarů. Na programu je také velká novinka – juniorský podnik Mezinárodní tenisové federace v přerovské hale.

Tenisový Zubr Cup 2020 v Přerově. Barbora Palicová | Foto: Deník / Jan Pořízek

Ten by se má odehrát v týdnu od 11. do 17. října a zúčastnit by se měly jak chlapecké, tak i dívčí tenisové naděje do 18 let z různých koutů světa.