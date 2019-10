„Už jsme dělali podobnou akci před třemi lety v Praze. Tady je ale suverénně nejvíc závodníků. Je to pořadatelsky masakr. Počítali jsme třeba se třiceti nebo čtyřiceti lidmi. Přijeli Slováci, čtyři Rakušané, jsem pozitivně překvapený,“ byl sám Tkadlčík zaskočen vysokou účastí. Vše ale s týmem organizátorů z asociace Strongman Czech U105 zvládli bez problémů.

„Dozvěděl jsem se o tom z Facebooku. Znám hodně lidí, co sem jeli. Řekl jsem si, že to taky zkusím. Se strongmanem jsem začal před rokem, když jsem skončil s florbalem, úplnou náhodou. Nějak mě to chytlo,“ rozpovídal se jeden ze soutěžících Erich Winkler z Prahy.

Auta, fanoušci a hory svalů

Sociální sítě, právě zde Jiří Tkadlčík mezi strongmany kraluje. Jilemnického ulice a okolí tak byla prakticky po celou sobotu zaplavena parkujícími auty, fanoušky a samozřejmě horami svalů.

„Jsou to moje první závody. Přišel jsem s tím, že zkusím udělat všechny disciplíny,“ nastavil si svou první laťku Marek Ondruš z Ostravy.

Strongmani soutěžili ve třech kategoriích – do 85 kilogramů, „v Tkadlčíkově váze“ do 105 kilogramů i otevřené kategorii nad 105 kilo. A disciplíny? Čtyři z těch tradičních, jen s nižší zátěží než při profesionálních závodech.

V nejnižší (avšak nejvíce obsazené) váze těsně zvítězil mezi 41 závodníky Lukáš Králík. Prostřední kategorii ovládl Tomáš Vojtek ze Slovenska, v nejtěžší váze dominoval Bedřich Jochim.

Krásné a vyrovnané výkony nemohly uniknout ani nejlepšímu evropskému strongmanovi kategorie U105. „Určitě budeme rekrutovat do profesionálních stopětek a do kategorie open. Zaujala mě tady celá řada závodníků,“ řekl závěrem Jiří Tkadlčík, který v nejbližších dnech očekává narození dcery.

Disciplíny

1. Tlakové medley: Kombinace dvou různých logliftů + axle přemístění a výrazu nad hlavu (na čas, tj. nejrychlejší vyhrává)

2. Atlas stones medley: Zdvih dvou různých atlasových kamenů na stůl vysoký minimálně 1 m + zdvih třetího atlasu (nebo pytle) na rameno (U85 na stůl)

3. Přenášení super yoke (jařma) na 15 m (na čas)

4. Trap bar (mrtvý tah)

Váhy:

U85: 2x loglift 60 kg + axle 63 kg; atlas 93 kg + 98 kg + pytel 88 kg; yoke 220 kg; trap bar 172 kg.

U105: 2x loglift 80 kg + axle 83 kg; atlas 93 kg + 98 kg + pytel 88 kg; yoke 250 kg; trap bar 212kg.

Open: 2x loglift 100 kg + axle 103 kg; atlas 98 kg + 107kg + atlas 93 kg; yoke 280 kg; trap bar 252 kg.