V kritické situaci se před čtvrtečním utkáním extraligy žen ocitly volejbalistky Přerova. V utkání, ve kterém chtěly poprvé bodovat, neměly k dispozici jedinou nahrávačku. Ještě v den zápasu tak na soupisku dopsaly 36letou trenérku mládeže Petru Zajícovou. Přes její snahu Zubřice doma padly se Šternberkem 0:3.

Petra Zajícová na nahrávce proti TJ Sokol Šternberk. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Ráno jsem se to dozvěděla přes telefon. Musela jsem, kdo jiný by šel nahrávat. Nechci je v tom nechat. Když jsem byla včera na tréninku, zase taková katastrofa to nebyla,“ zmínila Zajícová, že už ve středu se začalo o této variantě polemizovat. Rozhodlo právě páteční ráno.