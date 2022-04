Hanáci utkání na svou stranu definitivně zlomili na konci druhé čtvrtiny, kdy v krátkém sledu zaznamenali tři touchdowny, stav byl najednou 26:0 a o vítězi začalo být jasno.

„Nemohli jsme v první čtvrtině skórovat, hledali jsme cestu, ale kluci chtěli. Pak se nám podařilo z jakékoliv akce, kterou jsme zahráli, udělat touchdown. Obrana nám samozřejmě vytvářela kvalitní pozice, takže i před ní klobouk dolů,“ smekl Dohnal.

Jeho tým šel do vedení 35:0, soupeř nakonec dvěma pasovými touchdowny v závěru snížil na konečných 35:13 pro Přerov.

„Byla to pro nás i skvělá možnost, jak vyzkoušet nováčky na hřišti. Někdy od osmé minuty třetí čtvrtiny jsme je tam dávali. To se pak odrazilo na skóre, ale někde si to ti kluci musí vyzkoušet,“ řekl Radim Dohnal.

Jedinou kaňkou na premiéře tak pro Mammoths zůstává zranění centra Milana Boháčka. „Doufám, že bude v pořádku a brzo se k nám vrátí,“ uzavřel hlavní kouč Přerova.

Další utkání sehrají Mamuti v neděli 24. dubna opět doma, kdy od 15 hodin hostí Bratislavu Monarchs.

Přerov Mammoths – Brno Sígrs 35:13 (0:0, 26:0, 9:0, 0:12)

Body: Večerka 9, Novotný 6, Růžička 6, Šulák 6, Stoklásek 6, safety 2 – Horník 6, Ševeček 6, Baykalov 1.