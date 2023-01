Patrik Šerý, kulturista

Patrik Šerý před MSZdroj: Archiv sportovce

„To není tak jednoduché. Pokud mám říci aspoň něco, tak nechci znít jako sobec, ale jsem velký srdcař a moc si přeji, aby se mi uzdravily nohy. Pak je pro mě důležité, aby se lidé k sobě chovali lépe, myslím ohleduplněji a bylo mezi populací více dobra. Věčně se potýkám s tím, jak si lidé závidí a jsou nepřejícní. Je mezi námi zloba a přál bych si na ni mít lék a sprovodit ji ze světa. Měli bychom k sobě blíže a tím se více radovali z maličkostí. Doba lidi změnila a já už přece jen něco pamatuji. Mám život rád, protože je na světě opravdu hezky. Jen je důležité mít kolem sebe správné lidi a je vše veselé. Samozřejmostí je také žít v míru, lidé už zapomenuli, jaká je to hrůza, a přitom stačí si pustit nějaký válečný dokument, který jim osvěží paměť. Lidé dnes i málo čtou, rád bych, aby se i tohle změnilo, třeba by se sami nad sebou zamysleli a pokud by prokázali, že jsou natolik moudří, tak by se pokusili udělat nápravu první u své osoby a pak by to předali dál.

Trošku jsem spojil dvě otázky dohromady, snad to nevadí. Přesto a nerad bych se opakoval, pokusím odpovědět i na číslo dvě. Jedno přání k lidem, aby každý, než něco vypustí z úst, zapřemýšlel, zda je to vhodné. Přeji všem více lásky jeden k druhému a tolerance. Závěrem všem přeji lásku v srdci a klid na duši. To je recept na šťastný život.“