„Sport miluji už odmalička. Je to součást mého života. Jelikož pocházím z Ostravy, tak nejvíce vzpomínám na svou první návštěvu Bazalů. Bylo to v mistrovské sezoně 2003/2004 a atmosféra byla skutečně nezapomenutelná. Od té doby mi stačí někde vidět byť jen nějakou fotku z této éry a hned mi po celém těle naskočí husí kůže", říká.

V Deníku působí teprve krátce a snaží se proto stále zdokonalovat. „Začal jsem psát v rámci praxe a vůbec jsem tehdy netušil, jak by měl takový správný článek vypadat. U reportáží z fotbalových zápasů, které jsem tehdy psal nejčastěji, jsem tak do detailu popisoval každou šanci, která se na hřišti udála a článek měl pak rozsah i dvou wordových stránek. To se mi ale poměrně brzy podařilo překonat a nyní už je to pro mne obyčejná rutina," směje se.

„Mými oblíbenými sporty je kromě fotbalu a hokeje také futsal, který jsem nějakou dobu také hrál závodně. Dále mě pak baví florbal, házená, basketbal či lyžování. Já sám si také chodím rád jen tak zaběhat," vykládá.

Jelikož ale člověk není živ jen sportem, má David i jiné oblasti zájmu. „Snažím se také sledovat politiku a dění nejen ve světě, ale i v České republice a regionu. Odpočinu si pak rád s přáteli a třeba i půllitrem dobrého piva k tomu," uzavírá David Kubatík.

