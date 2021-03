„Jsem rád, že zahrála výborně. Byl to její poslední zápas u nás. Sany plánuje další etapu života mimo Moravu. Věděli jsme to už nějakou dobu,“ oznámil po utkání trenér Zubřic Radim Vlček. „My jí děkujeme. Dva roky jsme spolupracovali a myslím, že udělala nějaký posun na přihrávce a zjistila, že může hrát na smeči,“ dodal.

Kvality přerovské hráčky ocenil i hostující kouč Libor Gálík. „Domácí volejbalistky hrály odvážně a hlavně Sandra Kotlabová nám dělala obrovské problémy,“ uznal mimo jiné bývalý lodivod Zubřic.

Nechybělo moc a loučení by bylo ještě veselejší. Ve třetí sadě Kotlabová táhla Přerov a zisk setu proti vítězi základní části byl hodně blízko. „Zkazily jsme tam hodně servisů. To se prostě v koncovce neodpouští,“ krčila kapitánka po zápase rameny.

Zubřice ale předvedly přes prohru 0:3 jeden z nejlepších výkonů zvláštní sezony. „Měly jsme co napravovat a s tím jsme do toho zápasu taky šly. Chtěly jsme hrát naši hru, lépe čapat v poli a rozhodně se to odrazilo v utkání. Pochytaly jsme hodně balonů, nahrály si, složily a mohly být Liberci rovnocenným soupeřem,“ hodnotila Sandra Kotlabová.

Na palubovce Liberce bohužel její tým vypadal místy až příliš odevzdaně. „Kvalitu rozhodně mají, ale my jsme nastoupily asi až s příliš velkou pokorou. Trápily jsme se tam na přihrávce a nepomáhaly jsme si ani v poli,“ vrátila se smečařka k úvodním dvěma duelům na severu Čech.

ODCHOD Z NADĚJNÉHO KÁDRU

Celkové hodnocení sezony ale pro Přerov není negativní. Osmé místo z deseti účastníků nejspíš odpovídá očekávání. A možná je i překonává, vždyť v předešlém ročníku Zubřice skončily poslední.

„Byla určitě úspěšná. Postoupili jsme do play-off, což bylo cílem na začátku. Takže tuto sezonu můžeme vyhodnotit jako lepší. Covid ale zasáhl do obou ročníků, bylo to roztahané, nevědělo se, jestli se bude hrát, nebo ne,“ zmínila přerovská kapitánka.

Ta měla jako jedna ze tří hráček možnost porovnat loňský a aktuální kádr bez cizinek a s několika juniorkami. „Bylo to unikátní. Měli jsme hodně mladých hráček, které se ohrávaly. Myslím si, že jsme na závěr ukázali, že i tento kádr se dokáže semknout a hrát s týmy, jako je Liberec,“ vyzdvihla Kotlabová.

Na perspektivní práci ovšem v Přerově nenaváže. Po dvou sezonách u Zubřic dává přednost jiným osobním cílům.

„Chceme se s přítelem vrátit na jih Čech, odkud oba pocházíme. Máme tam možnost práce v oblasti fyzioterapie. Moc jsme se teď i kvůli covidu neviděli, chceme se usadit a zakládat jiné hodnoty než volejbalové,“ nastínila s úsměvem Sandra Kotlabová.