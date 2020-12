„Sportovat s rouškou je absolutní nesmysl. Nevím, jak tohle vláda mohla vůbec vymyslet, jestli mají kanceláře někde na Maledivách, abychom posílali děti do zimy ven. To nepochopím,“ vyjádřil se například šéftrenér široké florbalové mládeže FBC Přerov Pavel Ceh.

Někteří florbalisté nicméně hned první den rozvolnění absolvovali první trénink v hale Spartaku.

„Rozjeli jsme tréninky pro dorostence, juniory, muže a ženy, což jsou kategorie, které u nás jako jediné hrají celostátní soutěže. Ty by se měly dle našich informací rozjet jako první,“ vysvětlil Pavel Ceh.

HOKEJ POPRVÉ V ROUŠKÁCH

V Meo Aréně už se po ledě nebude prohánět pouze A-tým Zubrů. Od čtvrtka může trénovat také přerovská mládež, i když dle původních pokynů v rouškách. Těžko představitelná situace.

„Určitě jsme chtěli jít co nejdříve na led. Domluvili jsme se, že budeme chodit po skupinách a dodržovat všechna nařízení,“ řekl sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.

Už ve čtvrtek tak na led vyrazili dorostenci a junioři, od pátku do neděle pak zimní stadion mají využít všechny žákovské kategorie. Od pondělí budou sportovat i ti nejmenší Zubříci od první po pátou třídu.

„Podmínky samozřejmě nejsou ideální. Doufáme, že děti naskočí ve stejném počtu, v jakém jsme skončili. Trénovat na ledě s rouškou je nesmysl, nám ale nezbývá nic jiného, než to akceptovat. Věříme, že toto nařízení se může změnit ze dne na den,“ zmínil Vladimír Kočara.

HÁZENKÁŘI NETRÉNOVALI

Do trénování s pokrývkou dýchacích cest se nehrnou házenkáři SK Žeravice. Ti první možnosti vrátit se do tréninku nevyužili.

„V pondělí budeme mít výbor klubu. Ale co jsme zatím konzultovali s trenéry, všichni říkají, že za daných podmínek je trénování nesmysl a já si to myslím taky,“ kroutí hlavou předseda klubu Pavel Zubík.

„Pokud trenér bude chtít trénovat, tak mu to samozřejmě umožníme. Ale většinou je nás stejně více než deset, omezující je pro nás už jen ten počet lidí,“ dodal.

Ani volejbalistky Přerova ještě ve čtvrtek trénovat nezačaly. Extraligové kadetky a juniorky se každopádně dle informací Deníku mají do procesu zaplnit i za daných opatření. Restart tréninku mladších volejbalistek klub zatím řeší.

Naopak basketbalový klub TBS Přerov se hned vrhl do tréninku.

„Protože zájem u nejmladších byl stoprocentní, nezbylo nám nic jiného než udělat u přípravek dvouhodinový trénink rozdělený na dvě družstva, abychom splnily dané podmínky. Dětem se ale určitě špatně dýchá, je to hodně omezující,“ přiznala trenérka Eva Filipová.

FITKA A BAZÉN ANO, BRUSLENÍ NE

Nejen organizovaný sport dostal nově zelenou. Vnitřní plavecký areál v Přerově ve čtvrtek dolaďoval poslední detaily, aby v sobotu v 10 hodin mohl znovu otevřít. Kapacita dle vládních nařízení nově bude stanovena na 200 osob.

„Neočekáváme, že by se na bazén někdo nedostal. Je to dost velký počet lidí. Dvě stě návštěvníků míváme možná v sobotu po obědě. Po zkušenosti s první vlnou ale můžu říct, že po rozvolnění jsme se k takovým číslům dlouhou dobu nedostali,“ uvedl Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která plavecký areál spravuje.

Naopak bruslení veřejnosti se Přerované jen tak nedočkají, přestože Sportoviště Přerov mělo zájem tuto službu na zimním stadionu obnovit.

„Je to paradox. Pokud si uvědomíme, jaká je výška stropu od ledu na zimním stadionu, a pak si představíme bazén, kde může být dvě stě lidí, je to zvláštní. Do vládních opatření a doporučení jsme se tady ale nevešli,“ doplnil Jaroslav Hýzl.

Otevřeno mají od čtvrtka také fitness centra. A pravidla? Jedna osoba na 15 čtverečních metrů, nutnost roušek, skupinové aktivity do počtu deseti osob.

„Počet lidí nás moc neomezuje, protože máme obrovskou plochu. Jsme šťastní, že jsme mohli otevřít aspoň takhle, je to pořád lepší než nic. Všichni chtěli cvičit. Musíme mít roušky, ale doufáme, že se to brzo změní,“ řekla provozovatelka Sportovního centra Mlýn Markéta Koplíková.