Šest výher v řadě, skalpy silných soupeřů Vsetína, Slavie, Třebíče i mistrovského Zlína. Ze vstupu Poruby do Chance ligy šel strach. Ten však hokejistům Přerova v sobotu nedovolila vzájemná bilance obou soupeřů.

Chance liga: Poruba - Přerov (30.9.2023) | Foto: Lukáš Bajgar/hcporuba.cz

V pěti posledních zápasech to skončilo jen o gól, třikrát v řadě remízou a ani tentokrát Zubři neodjížděli z porubského azylu v Kravařích s prázdnou. Naopak, jako první dokázali Ostravany porazit, v samostatných nájezdech o tom rozhodli Jakub Svoboda, Darek Hejcman i fantom v bráně Michal Postava.

„Pro nás je vítězství velmi cenné, Poruba je jeden z lídrů soutěže, má silné mužstvo a ještě neprohrála, věděli jsme, co nás tady čeká. Navíc v Kravařích je specifické hřiště, velmi malé,“ poznamenal přerovský trenér Robert Svoboda.

„Přerov hrál výborně a měl nás přečtené, zasloužil si dva body,“ uznal kouč Poruby Jiří Režnar.

Zubři přeskupili formace

Nutno říct, že Porubě chyběly opory v čele s expřerovskými Šoustalem a Mrázkem (Roman Pšurný zamířil do Skalice, druhé nejvyšší slovenské soutěže), zraněná je i extraligová posila z Vítkovic Lukáš Krenželok. I tak je ale kádr Toraxu nabitý.

To Zubři přeskupili útočné formace. Jakub Svoboda se posunul do prvního útoku k Pechancovi s Březinou. Druhá lajna hrála v novém složení Goiš, Hejcman, Doležal a zatím ne zrovna přesvědčivě hrající Vojtěch Tomi naskočil do třetí formace k Indrákovi s Janem Svobodou. Do druhé obrany naskočila vítkovická výpomoc Vojtech Zeleňák.

Byl to však čtvrtý útok Zubrů, který zařídil ve druhé třetině srovnání a jedinou přerovskou trefu v základní hrací době. Po buly se k puku dostal Daniel Ministr a překonal Dolejše nenápadnou střelou na bližší tyč.

Protože oba gólmani předváděli fantastický výkon (45 zákroků pro Postavu, 41 pro Dolejše), rozhodnout musely samostatné nájezdy. V těch hned na úvod skóroval Berisha, Jakub Svoboda ale srovnal a Darek Hejcman vytáhl svůj klenot – bekhendovým blafákem zavěsil a rozhodl o dvou bodech pro hosty.

„První třetina byla spíše pro domácí, kteří byli silnější, ve druhé jsme se vyrovnali v pohybu a v soubojích, navíc oba gólmani chytali výborně a v nájezdech jsme měli štěstíčko. Jsme rádi, každý bod je dobrý,“ uzavřel Robert Svoboda.

HC RT Torax Poruba - HC Zubr Přerov 1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Tvrdoň (Sedlák, Christov) – 26. Ministr (Chludil, Nemec), rozhodující nájezd Hejcman. Rozhodčí: Horák, T. Veselý – Hanzlík, O. Veselý. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 742.

Poruba: Dolejš – Sedlák, Doudera, Lemcke, Klimíček, Gutwald, Pohl, Voráček – Tvrdoň, Střondala, Christov – Razgals, Berisha, Šedivý – Klímek, Vachovec, Gřeš – Häring, Adamec, Brodek. Trenér: Režnar.

Přerov: Postava – Krisl, Chroboček, Zeleňák, Černý, Kudělka, Adámek, Cubo – Březina, Pechanec, Jakub Svoboda – Goiš, Hejcman, Doležal – Tomi, Indrák, Jan Svoboda – Ministr, Chludil, Nemec. Trenér: R. Svoboda.