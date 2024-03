/FOTO + VIDEO/ Ploutvaři mohli opět obsadit nově zrekonstruovaný bazén v Přerově. V rámci 2. kola Moravskoslezské ligy mládeže v ploutvovém plavání dorazilo celkem 105 závodníků a závodnic. O pořadatelství se tradičně postaral potápěčský klub Skorpen.

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže v ploutvovém plavání v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

Také ten má však za sebou náročné období bez možnosti tréninku ve vlastních podmínkách vinou zmíněné rekonstrukce bazénové vany, která trvala sedm měsíců a končila v prosinci loňského roku.

„Rekonstrukce samozřejmě byla potřeba a je velkým přínosem. Pomůže nám v trénincích i při závodech, protože máme k dispozici v podstatě moderní bazén,“ řekl úvodem Miroslav Nezhyba, místopředseda Skorpenu Přerov.

„Bazén se mi velice líbí, tolik to v malých ploutvičkách neklouže,“ pochvaluje si i jeden z nejúspěšnějších přerovských plavců Matěj Jakubec.

„Jako všechny další přerovské kluby jsme během rekonstrukce měli složitější podmínky. Vedení bazénu nám ale vyšlo vstříc, protože jsme mohli využívat, pokud to bylo možné, venkovní pětadvacítku. Listopad a prosinec byly krizové, děti jsme rozdělili a část dojížděla do Olomouce, část do Zlína,“ vysvětlil Miroslav Nezhyba.

Místopředseda a zároveň trenér je rád, že nyní už přerovští ploutvaři mohou trénovat ve svém. „V ostatních městech nejsou moc nadšení, když se tam zastavují cizí kluby,“ přiznal.

Třetí místo pro domácí

A nejde jen o trénování. V sobotu se pořádajícímu klubu na Moravskoslezské lize v domácím prostředí dařilo. Kromě spousty osobních rekordů skončil Skorpen třetí v klubovém hodnocení a stejné místo mu patří i v celkovém pořadí. V Přerově vyhrál Čochtanklub ze Žďáru před Lagunou Nový Jičín.

Na stupních vítězů byl ze Skorpenu nejčastěji Denny Horák, který si vyplaval tři zlaté medaile. Další cenné kovy vylovili Laura Horáková, Nikola Hradilíková, Viktorie Vašíčková, Nicol Tillová a juniorský reprezentant Matěj Jakubec.

Zlatou tečku udělala za přerovským závodem štafeta Skorpenu v kategorii C na trati 4x100, která vyhrála s velkým náskokem před Lagunou Nový Jičín a druhým přerovským klubem Fast Fins.

Ten v Přerově skončil na sedmém místě v hodnocení klubů, v jednotlivcích se nejlépe umístil zástupce Fast Fins Richard Váňa, který triumfoval v kategorii hochů D, C na 800 PP.

Úspěšný loňský rok

Skvělých 27 medailí na mistrovství republiky posbíral v roce 2023 přerovský Skorpen. Místopředseda Miroslav Nezhyba tak hovoří o velice úspěšném roce, na který by rád navázal. „První velký ostrý test nás čeká na konci března v Itálii, kde bude Světový pohár,“ prozradil Nezhyba.

Skorpen na něj vyšle čtyři závodníky. Chybět by neměl Matěj Jakubec, který loni získal tři zlaté ze Světového poháru mládeže, kde zaplaval i nejlepší český výkon jedné z kategorií.

„Začínal jsem s klasikou, to jsme ještě plavali na šířku. Pak se mě taťka zeptal, jestli nechci zkusit ploutve. Moc se mi to zalíbilo a teď už tento sport dělám šest let. Je to o dost rychlejší,“ pousmál se Jakubec, jehož cílem je do budoucna mistrovství Evropy, kde by rád poměřil síly s těmi nejlepšími.