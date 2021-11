„Byl to jeden z mých největších úspěchů, už se mi to ale jednou podařilo. Měla jsem vyšší ambice, chtěla jsem všechny disciplíny vyhrát. Na závěr ale už ubývaly síly, tak vyšlo aspoň sedm,“ usmívá se seniorská reprezentantka České republiky.

Před čtyřmi lety si na republikovém šampionátu doplavala pro sedm zlatých a dvě stříbra, to ale ještě závodila v žákovské kategorii.

Padalíková sbírala velké úspěchy i coby juniorka. V roce 2019 skončila desátá na mistrovství světa v Egyptě, pak se ale do cesty postavil covid.

„Měli jsme omezené tréninky, do konce dubna jsme neplavali vůbec, protože bazén byl zavřený. Pak jsme jeli na týden na soustředění na Mallorcu, kde byl bazén otevřen a mohli jsme trénovat na kole,“ popsal náročné období trenér Fast Fins CZ a otec Kateřiny Roman Padalík.

„Poté jsme pokračovali v Olomouci v centru BALUO, které není plaveckým areálem, ale testovacím centrem. Proto jelo v jiném režimu,“ vysvětlil.

Letos už se Padalíková představila na mistrovství Itálie či Světovém poháru v Maďarsku, kde nedávno doplavala čtvrtá na dvoustovce. Jaké má další plány?

„Do konce roku žádné mezinárodní závody nejsou. Uvidíme, jak bude probíhat příští rok skrz koronavirus. Snad vyjdou nějaké Světové poháry a mistrovství světa či Evropy. To je nejvíc,“ nastínila Kateřina Padalíková. „V tomto sportu se moc dívat dál nejde. Není olympijský. Jednou za čtyři roky jsou Světové hry, dál se dostat nedá,“ doplnila.

Prestižní mezinárodní akce, jinak také nazývána jako Olympijské hry neolympijských sportů, se příští rok koná v americkém Birminghamu od 7. do 17. července. Probojovat se mezi špičku je náročné, ale „nikdy neříkej nikdy“.

„Ta možnost tam je, ale visí hodně vysoko. Dá se tam kvalifikovat jen na určité tratě a Káťa by musela skončit do osmého místa na mistrovství světa. Já se snažím držet při zemi, ale ve hře to samozřejmě je,“ dodal závěrem Roman Padalík.

Výsledky Kateřiny Padalíkové na MČR 2021:

50 m PP – 1. místo (PP – plavání s ploutvemi, monoploutev)

100 m PP – 1. místo

200 m PP – 1. místo

50 m BF – 1. místo (BF – bifins, plavání s ploutvemi stylem kraul)

100 m BF – 1. místo

200 m BF – 3. místo

50 m RP – 1. místo (RP – rychlostní potápění na nádech)

100 m RP – 1. místo (RP od 100 m se vzduchovou lahví)