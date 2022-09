Vyhřezlé ploténky do míchy, absolutní dno. Jsem zpátky, hlásí Tkadlčík

Bude to rok, co se druhý muž loňského mistrovství světa strongmanů střední váhy ve Finsku Jiří Tkadlčík pokřivený doslova dobelhal do nemocnice se dvěma ploténkami vyhřezlými do míchy. Prý mu nejprve doporučili Ibalgin, později operaci. Přerovský silák se rozhodl pro cvičení a léčbu bez řezání. A udělal dobře. Nyní totiž oznámil: „Jsem zpátky!“

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Tkadlčík (vpravo) vybojoval ve dvojici s Tomášem Osičkou stříbro v závodě dvojic na Slovensku. | Foto: archiv J. Tkadlčíka