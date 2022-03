Třetí tým divize D z Mohelnice překvapivě ovládl sobotní duel poměrem 3:1 a v sérii hrané na tři vítězství tak šel nečekaně do vedení.

„Nehráli jsme v módu play-off. Nikdy jsme to nezažili a start byl ustrašený, kdežto Mohelnice na to byla připravená, už to hrála v minulých letech. Šla vstříc prvnímu gólu, pak se zatáhla a ubránila to,“ hodnotil přerovský trenér Petr Malina.

„Krásný, bojovný a typický zápas play-up v nádherné atmosféře. Famózní přístup od kluků, famózní nasazení i obětavost po celou dobu zápasu,“ rozplýval se na druhé straně vedoucí hostujícího celku Jiří Šincl.

Pomohl rituál?

V neděli už ale Mohelnice tvrdě narazila na koncentrovanější výkon Přerova, který měl po celé utkání viditelně navrch a předváděl florbal, který jej dovedl k triumfu v našlapané divizní skupině E.

„Místo taktického proslovu přišlo hecování a nějaký rituál. Kluci od první minuty makali a dominovali jsme od začátku do konce. Víme, že herně, kombinačně na hokejkách jsme lepším týmem,“ věří Petr Malina.

„Přidali jsme víc srdíčka a vášně. Máme mladý tým, potřebujeme trošku nabrat zkušenosti. Ale rozehráli jsme svoji hru a k ničemu jsme je nepustili,“ doplnil hráč nedělního utkání Martin Kubalík.

Přerov dle jeho slov bude chtít postoupit už o tomto víkendu. To by musel ovládnout oba duely v Mohlenici. „Jdeme si za postupem. Máme tady výborné podmínky, všichni hráči chtějí a jdeme si za tím,“ uzavřel Kubalík.

FBC MSEM Přerov – FBC Mohelnice 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky: 37. Kavka – 25. Valigura, 33. Bizek, 56. Šalda. Rozhodčí: Mik – Kubala. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 285. Stav série: 0:1.

FBC MSEM Přerov – FBC Mohelnice 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)

Branky: 7. Kubalík, 15. Mat. Ševčík, 21. Bělaška, 31. Chuděj, 43. Kavka, 55. Pavliš, 55. Kowalik – 14. Graclík, 46. Graclík. Rozhodčí: Repček – Tietz. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 228.