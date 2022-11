První krajské úspěchy

Podzimní krajský přebor nejmladšího žactva byl pro přípravku Plavání Přerov hlavním závodem sezony. Děti pilně trénovaly, od opakování základů všech plaveckých způsobů pokročily k pilování detailů včetně obrátek a startů.

Odměnou byl vodopád osobních rekordů, pochvala od trenérů a potlesk fanoušků. Celkový počet sesbíraných individuálních medailí se zastavil na čísle 19, bez štafet.

Anna Špilerová proměnila každý start v medaili, zlatou (100Z, 100PZ, 50M) a stříbrnou za 100 volný způsob.

Kryštof Dedek, Filip Dolejš a Victoria Milerová si vezou zlato za 50 m znak (jedno zlato/jeden start).

Dvě stříbrné placky si doma vystaví Sabina Pavlíková. Marcela Výkrutová brala stříbro za 50 m motýlek a bronz za 50 m znak. Pro jedno stříbro si dohmátl Ondřej Kopal, Yveta Navrátilová (oba 50Z) a Jonáš Venkrbec na 50 m prsa.

Anna Maria Milerová bere dva bronzy za 50VZ a 50Z, z Prostějova si jednu bronzovou medaili odváží Agáta Pavlíková za „padinu“ volně.

Starší plavci ročníku 2010 a 2011 testovali formu před KP žactva v Šumperku a ve Zlíně. Nenechali se zahanbit a stejně jako mladší plavci přepisovali svá osobní maxima. Kluci osmkrát a děvčata devětkrát.

Jak to na závodech probíhá?

Důkladné rozcvičení a rozplavání dostalo naše plavce do provozní teploty. Vlastní rozplavba začíná u pomocného rozhodčího, kde se musí každý borec ohlásit.

Obavy a nejistota z prvních startů v životě opadá s prvním dotykem s vodou, pak jen stačí předvést to, co pravidelně opakuji na tréninku v Přerově a dohmátnout co nejrychleji. Následně vylézt z vody a vyslechnout si hodnocení trenéra.

Pokud některý z rozhodčích nenajde chybičku v mém výkonu, mohu se radovat ze svého času.

Osušit, převléknout plavky, nandat klubové tričko a fofrem fandit s maskotem Kapim svým kamarádům na startu, než na mne přijde řada v další disciplíně. Ale do té doby bych měl udržet pohromadě pár potřeb jako čepku, brýle, tričko a cukle.

Zdroj: Plavání Přerov