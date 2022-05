„Jsem jim vděčná. Je to blízko domů a můžu tam jezdit kdykoliv, jsou mi k dispozici,“ chválí talentovaná střelkyně oddíl SSK Věžky.

„Je to hrozně důležité už jenom proto, že je potřeba trénovat pravidelně, být v zápřahu a držet zbraň. Doma nemůžu mít domácí střelničku. Je dobré, že do Věžek můžu kdykoliv. Když se třeba nedaří, můžu najít chyby,“ uvědomuje si.

V Přerově přitom začínala také s ploutvovým plaváním. A to i díky bratrovi Antonínovi, který od malička patřil mezi tuzemskou špičku. „Dělali jsme oba sporty, ale ploutvové plavání jsem vlastně dělala spíš kvůli střelbě, protože je to potřeba,“ dobře si uvědomuje důležitost fyzické přípravy, s níž jí pomáhá klub Fast Fins CZ. Hlavní je ale střelba.

„Nějak jsem se rozhodla, střelba mě baví víc. S ploutvovým plaváním jsem tak napůl sekla,“ prozradila Marie.

A proč tedy zvítězily vzduchovky a malorážky? „Asi i kvůli lidem. Šlo mi to víc a víc mě to i bavilo. Možná bylo na mě plavání trošku moc, bylo i časově hodně náročné. Střelba mi šla a více mě naplňovala,“ vysvětluje Piňosová, která už na konci své poslední sezony vleže (mezi staršími žačkami) začala střílet ve stoje.

Právě „stojka“ je nyní nově v jejím repertoáru a je potřeba se s ní sžít. „Je to mnohem těžší. V leže je to i pro menší děti. U stojky už záleží na každém detailu. Stabilita, rovnováha. Už se cítím jako velký střelec, jsem mezi lepšími závodníky. Ale baví mě to. Jsem úplně na začátku.“

Trefa do černého! Piňosová obhájila titul ve sportovní střelbě

Los Angeles čeká

V žákovských kategoriích se ještě střílí vleže 30 ran. V dorosteneckých pak 40 ran ve stoje. Marie to tak zkouší mezi staršími už nyní. „Zatím jsem úplně strašná, ale už to pomalu leze nahoru. Když na tom budu pořádně makat, dá se na tom pracovat a půjde to,“ věří.

Laťku má nastavenou vysoko a dosavadní úspěchy chce obhájit. A protože střelba je (na rozdíl od ploutvového plavání) olympijským sportem, cíle do budoucna jsou jasné. Závodit pod pěti kruhy.

„Samozřejmě. Bylo by krásné, kdybych mohla jet už do Paříže. Ale kdyby to nevyšlo, tak Los Angeles čeká,“ usmála se Marie Piňosová závěrem.

