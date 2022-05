Říkáte si, že řešení bylo jednoduché a oba zápasy se odehrály v Přerově? Jste na omylu. KVP sice nabídl univerzitnímu klubu svůj bazén, Olomouc ale odmítla.

„Jako oficiální zdůvodnění, které nám bylo prezentováno, byla snaha SK UP Olomouc odehrát utkání na neutrální půdě,“ pokrčil rameny trenér KVP Přerov Radek Otáhal.

A kde se tedy hrálo? Podstatně dál - v Brně.

„Chápeme, že se soupeř snaží toho druhého co nejvíce znevýhodnit, když už nemůže využít výhodu domácího prostředí. Pochopil bych to, kdybychom hráli o postup do play-off či play-off samotné, ale v utkání o poslední místo v tabulce,“ ptá se kouč nevěřícně a neodpustil si ani rýpnutí do soupeře:

„Bohužel musím konstatovat, že s podobným stylem chování se u SK UP Olomouc historicky setkáváme neustále a je vidno, že ke změně zřejmě nevedla ani obměna ve vedení tohoto klubu,“ dodal.

Moderní gymnastka Mikešková je vicemistryní republiky

Přerov zvítězil

Jisté je, že finančně i časově náročnější přesun úvodního duelu do Brna Olomouci nepomohl. SK UP „doma“ padl 14:19.

„Trápila nás nepřesnost v rozehrávce a nedůslednost v obranné fázi. Naštěstí nás to nijak nevykolejilo, kluci byli střelecky úspěšní, proměňovali jsme i přesilové hry, nakonec se chytil i střídající brankář Mac, který v důležitém momentu zlikvidoval penaltu,“ chválil Radek Otáhal.

Také druhé utkání večer v Přerově KVP zvládl. „Na začátku jsme se nechali soupeřem trochu překvapit, inkasovali jsme několik laciných gólů, ale cca v polovině utkání jsme gólové manko smazali. Pak už jsme utkání začali směřovat k vítězství,“ hodnotil trenér.

Přerované se tak díky plnému bodovému zisku vrátili do bojů o bronz, byť spíše v teoretické rovině. Radek Otáhal ale závěrem chválil prakticky celý tým za přístup k derby, které se alespoň ve hře tentokrát obešlo bez výraznějších emocí.

„Je dobré vědět, že se člověk může stále spolehnout na stabilní opory týmu Kristiana Holibku, Jiřího Otáhala, bratry Mazánikovi, Petra Přikryla, slovenskou stálici Petera Franka a samozřejmě brankářskou jedničku Jakuba Němce doplňovanou Tondou Macem,“ jmenoval Radek Otáhal.

„Prostor dostali ale i mladší hráči a je potěšující, že si pomalu začínají zajišťovat své místo v mužského kádru. Konkrétně Oliver Škuta, Adam Otáhal, Tomáš Kohout, Václav Výborný, Artur Tysovskyj a brankář Petr Příkazský,“ doplnil. „Je však před nimi ještě velký kus tvrdé práce, ale věřím, že se nám opět podaří postupně vybudovat hráčsky a výkonnostně stabilní celek, který bude schopen se opět ucházet o nejvyšší příčky v ligových soutěžích,“ řekl závěrem kouč KVP Přerov.

SK UP Olomouc – KVP Přerov 14:19 (2:5, 4:5, 6:5, 2:4)

Branky KVP: F. Mazánik 5, M. Mazánik 5, Holibka 4, Frank 3, Škuta 1, J. Otáhal 1.

KVP Přerov – SK UP Olomouc 20:15 (4:4, 7:2, 6:6, 3:3)

Branky KVP: Holibka 7, F. Mazánik 4, J. Otáhal 4, M. Mazánik 3, Frank 1, Tysovskyj 1.

V akci bylo i mládí

Naprosto suverénní výkony předvádí KVP Přerov v jarní části 2. ligy mladších žáků a žákyň. Na víkendovém turnaji v Hradci Králové opět nezaváhal, díky perfektnímu týmovému výkonu i skvělým individuálním akcím potvrdil svou suverenitu a dál se veze na vítězné vlně.

„Postup mezi nejlepší čtyři týmy do první ligy nám na podzim těsně unikl jen díky horšímu skóre. A na konci celého ligového ročníku myslím, že bychom i tam hráli o medaili,“ trošku zalitoval trenér Petr Přikryl.

„Na druhou stranu nám zápasy v navazující soutěži daly velký prostor skloubit tréninkovou přípravu s herní zápasovou praxí. Příležitost zapojit se do hry dostali všichni hráči a je vidět velký výkonnostní rozdíl mezi začátkem ligového ročníku a zápasy na konci sezony,“ dodal.

Předposlední turnaj sezony odehrají mladší žáci Přerova 11. a 12. června v Táboře.

Plavkyně Andrlová je přebornicí kraje a míří na Olympiádu dětí a mládeže

TJ Tábor – KVP Přerov 5:14 (0:1, 1:5, 2:5, 2:3)

Branky KVP: Mytsiuk 5, A. Přikryl 4, Netopil 2, J. Novotný 2, Novotný O. 1.

Slavia Hradec Králové – KVP Přerov 5:11 (0:2, 0:2, 0:5, 5:2)

Branky KVP: J. Novotný 4, Mytsiuk 4, A. Přikryl 2, Hriník 1.

KVP Přerov – UP Olomouc 16:3 (5:0, 3:1, 2:2, 6:0)

Branky KVP: Mytsiuk 6, A. Přikryl 3, Vlk 3, J. Novotný 2, Běhalík 1, Kovář 1.