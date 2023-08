Ve dnech 27. – 30. července se konalo na olympijském kanále v Mnichově mistrovství Evropy kategorie Masters ve veslování. Přerovský závodník Petr Gerhát zde vybojoval zlatou a stříbrnou medaili.

Přerovský veteránský veslař Petr Gerhát přivezl zlato a stříbro z mistrovství Evropy. | Foto: se svolením Veslařského klubu Přerov

Vzhledem k tomu, že letošní světový šampionát se koná až v Jihoafrické republice, dala spousta posádek přednost právě „Evropě“ před „světem“. Svědčí o tom i celkový počet přihlášek, který dosáhl 9000 startujících (v různých disciplínách) oproti pouhé tisícovce v JAR.

Obří akce se účastnil i Petr Gerhát s partou podobně nadšených veteránů z Ostravy, Olomouce a Neratovic. Petr s ostatními se přihlásili ve své věkové kategorii do královské disciplíny osma, kterou Petr strokoval – byl jejím veslovodem, podle kterého ostatní drží tempo.

Na kilometrové trati startovaly tři posádky z Velké Británie a po jedné z Irka a Itálie. Boj začal hned od prvních metrů a po čtvrtině závodu se pole rozdělilo na dvě poloviny. V boji o zlato zůstaly posádky Itálie, Velké Británie, a právě česká posádka.

Ta šla postupně do vedení, závodilo se ve vysokém tempu, za frekvenci záběrů by se nemuseli stydět o 30 let mladší veslaři. Kormidelnice hnala posádku, která se snažila držet nasazený rytmus a zároveň dodávat lodi potřebné watty, nebyl čas ani na kontrolování pozice ve startovním poli.

Konečně se přiblížila tribuna a povzbuzování české výpravy hnalo osmiveslici na prvním místě do cíle! Bylo z toho nakonec přesvědčivé vítězství o 5 sekund před Velkou Británií a o 7 před Itálií. K vyhlášení vítězů na molo dotlačily vyčerpanou posádku snad jen emoce a vyplavený adrenalin.

Petr Gerhát se zúčastnil ještě jednoho neméně náročného závodu. S parťákem Vojtou Černákem z Ostravy jeli na dvojskifu. Po velkém boji sice nedosáhli na zlato, ale dojeli na vynikajícím druhém místě za lodí Německa.

Zdroj: Veslařský klub Přerov