Přerov – Podle papírových předpokladů se mělo jednat o dlouhý a vyrovnaný zápas. Skutečnost však byla jiná. Přerovské volejbalistky v domácím prostředí porazily Slavii Praha za 75. minut hladce 3:0 na sety a připsaly si na své konto už třetí vítězství v řadě.

Kristýna Pastulová | Foto: DENÍK/David Klein

Slavistický kouč Jiří Vojík byl průběhem utkání docela šokován.

„Zdaleka jsem nepředpokládal, že to bude takhle rychlý a jasný zápas. Naše hra se rozpadla, nebyli jsme schopní přihrát a z kůlu nás Přerov jasně ubránil, ublokoval… složil důležité balony. V mezihře byl lepší, na servisu byl lepší… mrzí mě, že jsme nekladli téměř vůbec žádný odpor,“ řekl k utkání.

Slavia na tom byla herně lépe v přípravě než teď v samotné soutěži.

„V přípravě jsme trénovali, studentky ještě nebyly ve škole, byli jsme pospolu a tak dále. Vnitřní síla týmu v přípravě byla na vyšší úrovni, než je teď. Nechci to moc nikde prezentovat, ale nám teď vlastně chybí ještě čtyři hráčky, které jsou zraněné. Problémy tohoto charakteru má ale určitě více týmů, takže se na to nechci rozhodně vymlouvat,“ podotkl.

V kabině domácích naopak mohla vládnout spokojenost. Kouč Vlado Sirvoň však stojí stále nohami na zemi.

„Jdeme stále naší cestou sehrávat tým, dát mu nějakou organizaci hry a systém, který by trošku osvěžil českou extraligu. Chceme hrát rychleji se snahou využívat středové hráčky, i když tentokrát to až tak moc nevypadalo,“ prohlásil a poté přešel k hodnocení utkání.

„Vždy, když jsme trošku polevili, tak Slavia hned udeřila. Hlavně ve druhém setu bylo vidět, že nás už může začít přehrávat. Musel jsem tedy zasáhnout. Servis soupeře byl dostatečně kvalitní a trošku jsme s ním měli problémy,“ konstatoval.

Jdeme do toho naplno, máme šanci

Přerov odehrál doma už tři zápasy, ale čeká jej už i utkání na palubovkách soupeřů.

„Je to jedno, kam pojedeme, jestli do Frýdku-Místku, na Olymp či do Brna…ten tým má svou sílu. A když se prohraje, tak musíme zanalyzovat, proč. Myslím si ale, že tým má takovou sílu, že si může povědět: jdeme do toho naplno, máme šanci,“ nechal se slyšet trenér.

Česká extraliga žen šla letos výkonnostně nahoru. Družstva se posilnila, přišlo hodně hráček nazpět. „Myslím, že s tímto týmem bych minulý rok byl asi v pohodě v první čtverce, ale letos se může stát, že se budeme škrtit někde o šesté a sedmé místo,“ říká Sirvoň.

Slavistický lodivod Jiří Vojík kontroval. „No, já si spíš myslím, že budete v té první čtverce,“ rozesmál všechny přítomné na tiskové konferenci po utkání.

Na slovíčko přišla také členka přerovského týmu Kristýna Pastulová, která v utkání zaznamenala deset bloků. „Čekala jsem, že to bude větší boj. Myslela jsem si, že nás Slavia pořádně prověří. Byl vidět náš týmový duch – táhly jsme za jeden provaz, dařilo se, zápas jsme si užily a jasně zvítězily,“ nechala se slyšet.

I samotná hráčka ale ještě potvrdila, že je na čem pracovat. „Pokroky určitě jsou, ale ještě pořád to není ono. Musíme dál na sobě makat, hlavně s Eliškou (nahrávačka – pozn. red.) na tom středu. Je ale určitě poznat, že je to zápas od zápasu lepší.“

S úspěchem se může dostavit i následné podcenění soupeřů, zvláště po třech hladkých vítězstvích. „Do každého zápasu jdeme s velkým nasazením, takže nějaké podcenění z naší strany nehrozí,“ dodala závěrem Kristýna Pastulová.