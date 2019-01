Přerov – Tradiční závody v parkurovém skákání se uskutečnily v areálu Střední zemědělské školy Přerov v sobotu 18. září. I přes značně nepříznivé počasí proběhlo na zdejším travnatém kolbišti od devíti do sedmnácti hodin všech šest plánovaných závodů. Zlatý hřeb představovala závěrečná soutěž Delikan o pohár SŠZe Přerov.

Diváci, kteří i přes pošmourné počasí do areálu dorazili, neskrývali nadšení, a každý soutěžní výkon ocenili náležitým potleskem.

„Já jsem lajk. Mně se líbí všechno, co je v pohybu, ať je to atlet, závodní auto, či jako v tomto případě kůň. Moc hezky se na to kouká," řekl divák František Vanda a dále pokračoval. „Je tak jen trošku škoda, že zde není více diváků. Možná by to chtělo celou akci ještě více zpropagovat, protože myslím, že pro rodiny s dětmi se jedná o výbornou podívanou," doplnil.

Nad množstvím diváků se pozastavovali i další přítomní.

„Myslím, že kdyby bylo hezky, určitě by tu bylo mnohem více lidí. Navíc program trvá celý den, takže se tu diváci asi postupně střídají. Já osobně jsem se tu dnes octla tak trošku náhodou, ale nelituju. Parkur je takový ten ušlechtilý sport, a tak jsem ráda, že jsem se na něj konečně mohla podívat naživo," prozradila dvacetiletá studentka z Hranic.

„Sice jsem přišla až na samotný závěr, ale i tak musím říct, že to co jsem viděla, bylo skvělé. Zhlédla jsem poslední závod, a ten stál za to. Nesmím také zapomenout pochválit výborné občerstvení a zázemí pro diváky," prozradila další návštěvnice Dagmar Rychlá.

Kromě zmíněného občerstvení byla pro všechny přítomné připravena také možnost projížďky na koních. Nechyběl ani prodej jezdeckých potřeb a dětské atrakce.

Zatímco sobotní dopoledne bylo vyhrazeno pro skoky nižší kategorie s parkurovými překážkami od 90 do 110 centimetrů, odpoledne přišly na řadu vyšší soutěže od 120 do 140 centimetrů.

Královský závod o pohár Střední zdravotnické školy ovládla po fantastickém výkonu jezdkyně Zuzana Přibylová na mladé klisně Queen Gaspari. Kromě peněžité odměny si vítězka odnesla také obraz umělkyně Zuzany Dvorské Šípové, která dílo jezdkyni osobně předala. (kra)