Hanácký dvůr v Polkovicích byl o uplynulém víkendu dějištěm Českého poháru ve stylovém skákání pony jezdců a Oblastního mistrovství ve skocích pro kategorie dětí, juniorů, dětí na pony a družstva v rámci Severomoravské oblasti České jezdecké federace pro rok 2021.

Parkurové závody v Polkovicích | Foto: archiv Hanácký dvůr

Oblastní mistrovství ve skocích bylo určeno jezdcům z řad dětí a juniorů, kteří soutěžili v parkurovém skákání na pony (do 148 cm v kohoutku) i na větších koních v kategoriích: děti (12 - 14 let), mladší junioři (15 - 16 let), starší junioři (17 - 18 let), děti na pony a družstva (dětí či juniorů). Obtížnost pro jezdce na pony byla 50 cm - 95 cm (ZP – SP), na velkých koních děti zdolávaly překážky vysoké 100 - 120 cm (obtížnost Z-L).