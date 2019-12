„Pokaždé nám utekly v jedné sérii servisem. My jsme nedokázaly přihrát a otočit to. Neplníme základní věci. Ani jednoduchou taktiku. Bez toho se asi nedá hrát. Nesoustředíme se, nevím, čím to je,“ kroutila hlavou nejlepší přerovská hráčka sobotního duelu Veronika Tinklová. Ani její solidní výkon ale nezabránil výprasku.

První set nabídl několik pohledných a dlouhých výměn, hosté ale ukazovali od začátku větší herní pohodu. Ostrava zkrátka byla lepším týmem.

„Ostrava je dobrý soupeř, hrála to, co jsme očekávali. My bohužel nejsme schopni v zápase předvést už ani padesát procent toho, co jsme schopni předvádět na tréninku. Jestli v setu uděláte čtrnáct chyb, nejde pak vyhrát,“ nemohl být spokojen trenér Přerova Radim Vlček.

SERVÍRUJÍ JEN NA TRÉNINKU

Ve druhém setu se Zubřice poprvé v utkání dostaly na malou chvíli do vedení 10:9 po sérii dobrých podání a esu Američanky Rusekové. Ostrava ale drama nepřipustila. Také ve třetím dějství se domácí na chvíli dostali do vedení (6:5), hosté pak ale suverénní jízdou dorazili k zisku tří bodů.

„Ať se lidé přijdou podívat na trénink. Tam servírujeme jako pánbůh, pak přijde zápas a my se modlíme, abychom dali servis. Když nemáte takovou útočnou sílu, což my nemáme, musíte tlačit servisem. To se nám nedaří. Byla tam pasáž, kdy Oli Ruseková dala pět servisů, pak dostanete pod tlak i Ostravu. Ale to je vše,“ těžko hledal slova Radim Vlček.

S rokem 2019 se přerovské volejbalistky rozloučí v sobotu 21. prosince na hřišti devátého Frýdku-Místku. Vzhledem k postavení v tabulce musí Přerovanky zvítězit, aby oživily naděje na osmé místo po základní části.

Volejbal Přerov – TJ Ostrava 0:3 (-17, -20, -14)

Nejvíce bodů: Tinklová 10, Ruseková 9, Kotlabová 6 – Pospíšilová 17, Faltínová 15, Zemanová 15. Rozhodčí: Kavala, Slezák. Čas: 66 minut. Diváci: 206.

Přerov: Šádková, Davisová, Tinklová, Ruseková, Oestreichová, Kotlabová, libero Vaňková. Střídaly: Kukučová, Semerádová, Řihošková, Zatloukalová, Kőhlerová, Burešová. Trenér: Radim Vlček.

Ostrava: Zemanová, Pospíšilová, Kojdová, Kalusková, Faltínová, Žarnovická, libero Chevalierová. Střídaly: Adamčíková, Žolnerčíková. Trenér: Zdeněk Pommer.