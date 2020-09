Trenér domácích Radim Vlček měl po utkání k hráčkám dlouhý proslov. „Říkal jsem jim, že realita je taková, že hrají extraligu a nemůžou mít strach. Asi jsme měli zbytečně respekt a v hlavách podlehli tomu, že nás to teď kosí. Bojujeme s tím, že jsme mladí a nezkušení,“ pokrčil kouč rameny.

Přerovanky měly problém na nahrávce ještě před startem čtvrtečního utkání. Lucie Zatloukalová nastoupila přes zdravotní problémy, Anna Přibylová nehrála kvůli zranění.

„Jedna nahrávačka se nám zranila na prvním tréninku v týdnu. Lucka Zatloukalová týden ležela v posteli. Jsem rád, že přišla, ale když už byl větší rozdíl a viděl jsem, že to není moc dobré, tak aby Lucka nezkolabovala, poslal jsem tam nahrávačku z juniorek,“ popisoval Radim Vlček.

Během duelu se tak na hřišti alespoň prostřídaly mladičké naděje, které posbíraly cenné zkušenosti. Na liberu Adriana Kulová, dále univerzálka Aneta Köhlerová, nahrávačka Adéla Zeithamová (všechny ročník 2001) a na bloku dokonce teprve šestnáctiletá Michaela Dlouhá.

„Aspoň, že jsme to úplně nevypustili. Těžko se to hodnotí. Na bloku hrála šestnáctiletá holka, která hrála poprvé extraligový zápas od začátku. Na druhém bloku Verča Boudová, která letos hraje poprvé extraligu. Soupeřky mají v týmu reprezentantky. To tam jde vidět,“ uznal Radim Vlček.

Už v sobotu se Přerovanky představí od 15 hodin v Prostějově.

Volejbal Přerov - VK Královo Pole 0:3 (14:25, 7:25, 16:25)

Rozhodčí: Slezák, Vachutka. Čas: 58 minut. Diváci: 70.

Přerov: Diatková, Kotlabová, Pavlová, Zatloukalová, Polášková, Boudová, libera Šádková, Kulová. Střídaly: Dlouhá, Plešingrová, Zeithamová, Semerádová, Köhlerová. Trenér: Radim Vlček.

Královo Pole: Dolotova, Pavlíková, Stráská, Šunderlíková, Baird, Judlová, libero Digrinová. Bez střídání. Trenér: Matúš Kalný.