/FOTO + VIDEO/ Triatlon místních chatařů, později Bečvoman, dnes Osecký triatlon. Závod u Jadranu v Oseku nad Bečvou má více než třicetiletou tradici a v sobotu 1. července 2023 se dočkal rekordní účasti. Poprvé se totiž běžel v rámci TriSERIES – Moravského poháru.

Osecký triatlon 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

Na startu se tak objevilo 140 závodníků. „Byl to dobrý krok. Jsem ale překvapen, že účast se zdvojnásobila. Trošku nás to opravdu zaskočilo, příště se na to ještě lépe připravíme, předpokládáme, že pohár se tady poběží i za rok,“ prozradil Martin Engl, ředitel závodu a bývalý starosta Oseka nad Bečvou.

Nejprve 450 metrů plavání v oblíbeném přírodním koupališti Jadran, pak porce 35 kilometrů na kole a na závěr šestikilometrový běh. Krátká distance v okolí Oseka lákala hobby závodníky i kvalitní poloprofesionály.

„Jsme pořád hobby závod. Nesnažíme se být profi triatlon, chtěli bychom to propagovat jako lidový triatlon,“ nastínil Martin Engl. „Plaveme v Jadranu, cyklistika je v okolí, jedeme do Hlinska do kopce, pak Pavlovice dolů, to všechno dvakrát. Pak je tady krásný běh víceméně mezi poli v okolí Lipníka a Oseka nad Bečvou,“ popsal ředitel závodu pořádaného oddílem TTS Osek nad Bečvou.

Vítěz chce zažít havajské peklo

Letošním vítězem se stal německý závodník Kai Witzlack-Makarevich. Borec startující za SC DHfK Leipzig už delší dobu žije v Ostravě a startuje na českých a polských triatlonech. Do Oseka dorazil poprvé a ovládl nejen svou kategorii 40 – 49 let, zvítězil i celkově ve skvělém čase 1:29:12.

„Je to hezký závod, vyhrál jsem, takže je jasné, co řeknu. Jsem rád, že jsem přijel. Závěr na kole byl nejnáročnější,“ hodnotil v cíli.

Witzlacka-Makareviche zanedlouho čeká závod „doma“ v Lipsku, pak už polský Ironman v Gdyni. „Potřebuji se kvalifikovat na Ironmana na Havaji,“ prozradil své plány.

Pod hodinu a půl se vešel ještě Filip Hanslian (Novatop Bike Team), třetí Pavel Horák z domácího Zapro Teamu doběhl do cíle v čase 1:30:09.

Mezi ženami šla do běžecké části z kola jako první obhájkyně triumfu Adéla Anderlová. A svou pozici uhájila zlínská závodnice až do cíle.

„Je tady krásná trasa. Šlo to krásně, i počasí přálo. Trošku to drhlo na cyklistice, mám horší sjezdy, bojím se a kluci to fakt pouštěli. Musela jsem je pak dojíždět,“ zmínila Adéla Anderlová, která Osecký triatlon zvládla v čase 1:40:51. Její dvojče Monika, která před rokem skončila druhá hned za sestrou, finišovala tentokrát na třetím místě. Stříbro brala Denisa Černá.

Závod byl druhým pokračováním seriálu TriSERIES, účastníky čeká ještě terénní triatlon v Morkovicích, hulínský Hulmen, poté Holešovman, Kralický triatlon a na závěr Olympijský Hulman. Prvním závodem byl Kromplmen v Kroměříži.

Výsledky najdete ZDE